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У Сумах прогриміли вибухи

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Сумах прогриміли вибухи
фото з відкритих джерел

О 21:06 у Сумах розпочалася повітряна тривога

4 травня о 22:13 у Сумах прогримів вибух. Про це повідомляє Суспільне. 

В командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

У Сумах прогриміли вибухи фото 1
фото: alerts.in.ua

До слова, у Сумській області ввели додаткові тимчасові обмеження особливого режиму в межах п’ятикілометрової зони від державного кордону України через російські обстріли. Про це йдеться в спільному наказі Сумської ОВА та Оперативно-тактичного угруповання Сіверськ, оприлюдненому у середу, 1 травня.

Триває 801 доба повномасштабного вторгнення. Протягом 3 травня відбулося 119 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснив 91 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, об’єкти цивільної інфраструктури.

Теги: вибух обстріл населення обмеження

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