Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Уночі внаслідок атаки безпілотника сталася пожежа на Рязанському НПЗ (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Уночі внаслідок атаки безпілотника сталася пожежа на Рязанському НПЗ (відео)
фото: скріншот з відео

На території НПЗ прогриміли два вибухи та спалахнула сильна пожежа

Уночі проти 1 травня безпілотник атакував Рязанську область, внаслідок влучання загорівся Рязанський нафтопереробний завод (НПЗ). Про це повідомляє російський паблік.

Відомо, що на території підприємства прогриміли два вибухи та спалахнула сильна пожежа.

Рязанський НПЗ є підприємством НК «Роснефти». Більшість продуктів перероблення направляють на експорт.

Нагадаємо, що у ніч проти 1 травня у Ростові-на-Дону та у Воронежі (Росія) прогриміли вибухи. Про це повідомляє губернатор Воронезької області Олександр Гусєв та російський паблік.

У Воронежі пролунав вибух близько о 02:20 за місцевим часом. Губернатор зазначав, що нібито дрон був виявлений та збитий черговими силами ППО та засобами РЕБ. Попередньо постраждалих та руйнувань на немає.

 

Теги: росія безпілотник вибух пожежа нафтопродукти завод

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Росії націоналізують люксовий готель, з якого прострілюється Кремль
У Росії націоналізують люксовий готель, з якого прострілюється Кремль
15 квiтня, 14:59
11 квітня російські окупанти атакували об'єкти критичної енергетичної інфраструктури України
Росія випустила понад 40 ракет і близько 40 дронів – Зеленський про нічну атаку
11 квiтня, 09:29
Новий очільник БЕБ та запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка. Головне за 9 квітня
Новий очільник БЕБ та запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка. Головне за 9 квітня
9 квiтня, 21:00
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу
На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили понад 16 атак – Генштаб
6 квiтня, 07:59
США та союзники вступають у період ядерної невизначеності – The Economist
США та союзники вступають у період ядерної невизначеності – The Economist
5 квiтня, 03:05
Макрон впевнений, що Росія націлиться на літню Олімпіаду в Парижі
Макрон впевнений, що Росія націлиться на літню Олімпіаду в Парижі
4 квiтня, 15:30
Молдовські чиновники постійно попереджають, що Росія веде проти країни гібридну війну
Румунія змінила законодавство, щоб використовувати армію за кордоном
3 квiтня, 11:34
Головні «санкції» у новому світі будуть носити військовий характер
Санкції проти Росії: Чому вони втрачають ефективність
3 квiтня, 09:50
Безпілотник влучив у нафтопереробний завод «Елаз-Нафтопродукт»
Атака на підприємство в Єлабузі: момент влучання потрапив на відео
2 квiтня, 09:07

Соціум

Атака на Рязанський нафтопереробний завод: деталі від розвідки
Атака на Рязанський нафтопереробний завод: деталі від розвідки
Польща попередила про перекидання техніки до кордону з Росією
Польща попередила про перекидання техніки до кордону з Росією
У США розбився військовий винищувач F-16
У США розбився військовий винищувач F-16
Уночі внаслідок атаки безпілотника сталася пожежа на Рязанському НПЗ (відео)
Уночі внаслідок атаки безпілотника сталася пожежа на Рязанському НПЗ (відео)
У Лос-Анджелесі сталася масштабна ДТП: щонайменше 55 постраждалих
У Лос-Анджелесі сталася масштабна ДТП: щонайменше 55 постраждалих
У Ростові та Воронежі пролунали вибухи (відео)
У Ростові та Воронежі пролунали вибухи (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
110K
Лукашенко влаштував істерику і закликав білорусів «набити пики» суперникам на Олімпіаді
66K
Сейм Польщі проголосував за створення другої регіональної мови в країні: деталі
22K
Уламки розлетілись на 1,5 км. Момент ракетного удару по Одесі
18K
Удар по Одесі: загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету
18K
«Проїдають останні запаси». Російський економіст пояснив, на чому досі тримається економіка агресора
6049
Легендарний «азовець» Гендальф поділився своїм ставленням до розваг у тилу

Новини

Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
29 квiтня, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
29 квiтня, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:20
«Скасування прайс-кепів та вирішення проблеми боргів». Нардеп пояснила, що треба зробити для відновлення енергосистеми
28 квiтня, 12:21
Вибух у Миколаєві та атака дронів на Брянську область РФ: головне за ніч
28 квiтня, 06:13
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 28 квітня
28 квiтня, 05:27

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua