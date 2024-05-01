Уночі внаслідок атаки безпілотника сталася пожежа на Рязанському НПЗ (відео)

На території НПЗ прогриміли два вибухи та спалахнула сильна пожежа

Уночі проти 1 травня безпілотник атакував Рязанську область, внаслідок влучання загорівся Рязанський нафтопереробний завод (НПЗ). Про це повідомляє російський паблік.

Відомо, що на території підприємства прогриміли два вибухи та спалахнула сильна пожежа.

Рязанський НПЗ є підприємством НК «Роснефти». Більшість продуктів перероблення направляють на експорт.

Нагадаємо, що у ніч проти 1 травня у Ростові-на-Дону та у Воронежі (Росія) прогриміли вибухи. Про це повідомляє губернатор Воронезької області Олександр Гусєв та російський паблік.

У Воронежі пролунав вибух близько о 02:20 за місцевим часом. Губернатор зазначав, що нібито дрон був виявлений та збитий черговими силами ППО та засобами РЕБ. Попередньо постраждалих та руйнувань на немає.