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У Дніпрі пролунали вибухи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Дніпрі пролунали вибухи
фото ілюстративне

Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу

У ніч на 15 квітня в Дніпрі пролунали вибухи. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

Перед цим Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

У Дніпрі та області триває повітряна тривога. Карта тривог має такий вигляд: 

У Дніпрі пролунали вибухи фото 1

Нагадаємо, російські війська вдень 14 квітня скинули авіабомбу на селище Очеретине Донецької області. Є загибла та поранені.

До слова, Сирський повідомив про суттєве загострення обстановки на східному фронті в Україні. Це повʼязано насамперед зі значною активізацією наступу противника після так званих «президентських виборів у РФ». 

Теги: озброєння тривога Дніпро

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