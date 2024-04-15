У Дніпрі пролунали вибухи

Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу

У ніч на 15 квітня в Дніпрі пролунали вибухи. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

Перед цим Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

У Дніпрі та області триває повітряна тривога. Карта тривог має такий вигляд:

Нагадаємо, російські війська вдень 14 квітня скинули авіабомбу на селище Очеретине Донецької області. Є загибла та поранені.

До слова, Сирський повідомив про суттєве загострення обстановки на східному фронті в Україні. Це повʼязано насамперед зі значною активізацією наступу противника після так званих «президентських виборів у РФ».