Ракетна атака Києва: з’явилися жахливі кадри з Протасового Яру
У лікарнях столиці – 11 постраждалих
Зруйновані будівлі, вирви від ракет та пожежі. Жахливі кадри з Протасового Яру опублікував заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Тимошенко також повідомив, що в лікарнях столиці 11 постраждалих.
До слова, у Національному палаці мистецтв «Україна» через ракетну атаку росіян повилітали шибки.
Нагадаємо, російська ракета 31 грудня влучила у готель «Алфавіто» в центрі Києва.
У Печерському та Голосіївському районах Києва пролунали вибухи. Є руйнування, пошкодження зазнав готельний об‘єкт. В Солом'янському районі столиці уламки ракети потрапили у приватний будинок.
У Києві та області екстрені відключення електроенергії.
О 13:05 годині 31 грудня на всій території України було оголошено повітряну тривогу.
Крім того, 30 грудня у багатьох областях лунали сирени. Моніторингові групи повідомляли про ймовірність запуску балістичних ракет.
Триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.
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