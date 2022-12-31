Уламки російської ракети упали на стадіон у Києві

Значних пошкоджень немає

Уламки російської ракети упали на стадіон «Темп», що у Святошинському районі столиці. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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«Значних пошкоджень немає. Без постраждалих», – написав Тимошенко.

До слова, у Національному палаці мистецтв «Україна» через ракетну атаку росіян повилітали шибки.

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Нагадаємо, російська ракета 31 грудня влучила у готель «Алфавіто» в центрі Києва.

У Печерському та Голосіївському районах Києва пролунали вибухи. Є руйнування, пошкодження зазнав готельний об‘єкт. В Солом'янському районі столиці уламки ракети потрапили у приватний будинок.

У Києві та області екстрені відключення електроенергії.

О 13:05 годині 31 грудня на всій території України було оголошено повітряну тривогу.

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Крім того, 30 грудня у багатьох областях лунали сирени. Моніторингові групи повідомляли про ймовірність запуску балістичних ракет.

Триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.