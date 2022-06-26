Ракетна атака по Києву: з'явилося відео з місця порятунку дівчинки

Наразі проводяться роботи по рятуванню людей із під завалів

З-під завалів житлового будинку в Шевченківському районі, де було влучено ракетою під час ворожого обстрілу, дістали семирічну дівчинку. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Рятувальники дістали дівчинку із під завалів та за допомогою медичних нош транспортували передавши медичним працівникам.

Наразі проводяться роботи по рятуванню людей із під завалів.

Столичні рятувальники оприлюднили фото і відео порятунку дитини.

На місці працює 22 пожежно-рятувальної техніки та 78 чоловік особового складу.

Нагадаємо, в житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували.

Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва.

Як відомо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляли про кілька гучних звуків.

Також депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Шевченківському районі у людей побились вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа.

За його даними, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.