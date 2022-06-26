Під завалами у Сарнах знайшли ще одного загиблого

Через ракетний удар по Сарнах на Рівненщині загинули чотири людини

У Сарнах кількість жертв ракетного удару зросла до чотирьох

Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив 26 червня про збільшення кількості загиблих через ракетний удар по Сарнах попереднього дня.

Зазначається, що загиблі – чоловіки віком від 30 до 51 року. Ще двоє поранених у важкому стані.

«Невтішні новини із міста Сарни. Під завалами знайшли ще одного загиблого. Таким чином кількість жертв вчорашнього ракетного удару по цивільних об’єктах зросла до чотирьох осіб. Це – чоловіки віком від 30 до 51 року. Ще двоє осіб – у важкому стані», – йдеться в повідомленні.

Очільник ОВА додав, що підрозділи ДСНС аварійно-рятувальні роботи завершили, наразі на місці працюють слідчі.

Міський голова м.Сарни Руслан Серпенінов повідомив у Фейсбуці, що поранення отримали сім осіб.

«Після ракетних ударів по місту Сарни на цю хвилину можу стверджувати, що є 11 постраждалих, з них четверо загинули, двоє перебувають у важкому стані в реанімації. П'ять осіб отримали різного роду легкі ураження», – зазначив Серпенінов.

Нагадаємо, 25 червня під час повітряної тривоги у Рівненській області пролунало кілька вибухів.

Рашисти двома ракетами влучили по цивільній інфраструктурі: станції техобслуговування авто з мийкою та в ще один комплекс з ремонту машин.