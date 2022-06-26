Російські окупанти вдарили по Києву чотирма ракетами

Чотири «високоточні» російські ракети вдарили по житлових об'єктах у центрі столиці

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що російські окупанти випустили по Києву чотири високоточні ракети. Про це Подяляк написав на своїй сторінці в Twitter.

Нагадаємо, вранці 26 червня ворог завдав ракетного удару по житловому сектору Києва. Відомо про загиблих та постраждалих. Михайло Подоляк порівняв дії росіян із тим, як чинять терористичні організації.

«Ранок неділі розбудив Київ не співом птахів, а вибухами. 4 «високоточні» російські ракети вдарили по житлових об'єктах у центрі столиці. «Друга армія світу» нічим не відрізняється від талібів чи «Хезболли», які знищують цивілізацію. Але на терористів завжди чекає один фінал – розплата», – написав Подоляк.

Ранок неділі розбудив Київ не співом птахів, а вибухами. 4 «високоточні» ракети вдарили по житлових об'єктах у центрі столиці. «Друга армія світу» нічим не відрізняється від талібів чи «Хезболли», які знищують цивілізацію. Але на терористів завжди чекає один фінал – розплата. pic.twitter.com/7WRKnavu2w — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 26, 2022

Нагадаємо, в житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували.

Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва.

Як відомо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляли про кілька гучних звуків.

Також депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Шевченківському районі у людей побились вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа.

За його даними, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.