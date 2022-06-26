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    Новини

    Ранковий обстріл Києва: окупанти влучили в дитячий садок (фото, відео)

    У будівлі дитсадка вибито вікна&nbsp; - Ранковий обстріл Києва: окупанти влучили в дитячий садок (фото, відео)
    У будівлі дитсадка вибито вікна 
    фото: Ян Доброносов/Telegraf

    У будівлі вибито вікна, також у дворі – велика вирва з водою

    У результаті ранкового обстрілу Києва 26 червня постраждав також дитячий садочок, у нього влучила ракета. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

    Видання Telegraf опублікувало фото та відео дитсадка. Журналісти зазначають, що він розташований неподалік від багатоповерхівки, яку зруйнували окупанти. На знімках видно, що в будівлі вибито вікна. Також у дворі – велика вирва з водою.

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    Ранковий обстріл Києва: окупанти влучили в дитячий садок (фото, відео)
    Ранковий обстріл Києва: окупанти влучили в дитячий садок (фото, відео)
    Ранковий обстріл Києва: окупанти влучили в дитячий садок (фото, відео)

    Як інформує Київводоканал, у результаті влучання снаряду в Шевченківському районі була пошкоджена водопровідна магістраль діаметром 200 мм в колодязі та підвідна магістраль на дитячий садок діаметром 100 мм.

    Витік було оперативно локалізовано, без води тимчасово залишається дитячий садок.

    Нагадаємо, в житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували.

    Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва.

    Як відомо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляли про кілька гучних звуків.

    Також депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Шевченківському районі у людей побились вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа.

    За його даними, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.

    Читайте також: Ранкова атака на Київ: перші фото та відео зруйнованого будинку

    Теги: пожежа росія МВС окупанти Київ депутат війна Олексій Гончаренко УДАР обстріл Київводоканал Україна дитячий садок ракета Андрій Єрмак окупація радник #stoprussia
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    Ранковий обстріл Києва: окупанти влучили в дитячий садок (фото, відео)