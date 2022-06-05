  1. Головна
  2. Новини
  3. Ранкова атака на Київ: з'явилися фото та відео наслідків
рус
    Новини

    Ранкова атака на Київ: з'явилися фото та відео наслідків

    Майже повністю зруйнований цех ДВРЗ - Ранкова атака на Київ: з'явилися фото та відео наслідків
    Майже повністю зруйнований цех ДВРЗ
    фото: скріншот із відео

    На території Дарницького вагоноремонтного заводу значні руйнування внаслідок ракетного удару

    З’явилося відео наслідків ранкового удару російських ракет по Києву. Відповідний запис оприлюднив журналіст Ян Доброносов.

    Як видно на кадрах, сильних пошкоджень зазнав один з цехів Дарницького вагоноремонтного заводу (ДВРЗ), а також вилетіли вікна у офісній будівлі на території заводу. Журналіст також заперечив заяву Міноборони Росії, яке оголосило, що розбомбило завод, оскільки там нібито були поставлені із Європи танки – у цеху не було жодних танків, тільки станки.

    Журналіст Вадим Томашевський оприлюднив фото наслідків атаки на ДВРЗ.

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    Ранкова атака на Київ: з'явилися фото та відео наслідків
    Ранкова атака на Київ: з'явилися фото та відео наслідків
    Ранкова атака на Київ: з'явилися фото та відео наслідків
    Ранкова атака на Київ: з'явилися фото та відео наслідків
    Ранкова атака на Київ: з'явилися фото та відео наслідків
    Ранкова атака на Київ: з'явилися фото та відео наслідків
    Ранкова атака на Київ: з'явилися фото та відео наслідків
    Ранкова атака на Київ: з'явилися фото та відео наслідків
    Ранкова атака на Київ: з'явилися фото та відео наслідків
    Ранкова атака на Київ: з'явилися фото та відео наслідків
    Ранкова атака на Київ: з'явилися фото та відео наслідків
    Ранкова атака на Київ: з'явилися фото та відео наслідків
    Ранкова атака на Київ: з'явилися фото та відео наслідків
    Ранкова атака на Київ: з'явилися фото та відео наслідків
    Ранкова атака на Київ: з'явилися фото та відео наслідків
    Ранкова атака на Київ: з'явилися фото та відео наслідків
    фото: Вадим Томашевский

    Нагадаємо, 5 червня вранці російські загарбники атакували столицю України ракетами, удари завдавалися по залізничних об’єктах. Над Обухівським районом сили протиповітряної оборони збили одну ворожу ракету.

    Внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина, жертв немає.

    Президент Росії Володимир Путін вкотре погрожує Україні новими ударами через те, що Захід може надати нашій державі ракети дальньої дії.

    Згодом голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін повідомив, що під вогонь ворожих ракет потрапив Дарницький вагоноремонтний завод. Він запросив журналістів на завод, щоб спростувати чергову брехню Росії, ніби на заводі зберігалися танки, надані Україні країнами Європи.

    Теги: росія окупанти Київ війна Укрзалізниця Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ранкова атака на Київ: з'явилися фото та відео наслідків