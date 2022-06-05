Ранкова атака на Київ: з'явилися фото та відео наслідків

На території Дарницького вагоноремонтного заводу значні руйнування внаслідок ракетного удару

З’явилося відео наслідків ранкового удару російських ракет по Києву. Відповідний запис оприлюднив журналіст Ян Доброносов.

Як видно на кадрах, сильних пошкоджень зазнав один з цехів Дарницького вагоноремонтного заводу (ДВРЗ), а також вилетіли вікна у офісній будівлі на території заводу. Журналіст також заперечив заяву Міноборони Росії, яке оголосило, що розбомбило завод, оскільки там нібито були поставлені із Європи танки – у цеху не було жодних танків, тільки станки.

Журналіст Вадим Томашевський оприлюднив фото наслідків атаки на ДВРЗ.

Нагадаємо, 5 червня вранці російські загарбники атакували столицю України ракетами, удари завдавалися по залізничних об’єктах. Над Обухівським районом сили протиповітряної оборони збили одну ворожу ракету.

Внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина, жертв немає.

Президент Росії Володимир Путін вкотре погрожує Україні новими ударами через те, що Захід може надати нашій державі ракети дальньої дії.

Згодом голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін повідомив, що під вогонь ворожих ракет потрапив Дарницький вагоноремонтний завод. Він запросив журналістів на завод, щоб спростувати чергову брехню Росії, ніби на заводі зберігалися танки, надані Україні країнами Європи.