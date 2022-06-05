«Укрзалізниця» покаже всьому світу, куди сьогодні влучили російські ракети

Під вогонь ворожих ракет потрапив Дарницький вагоноремонтний завод

«Укрзалізниця» запрошує журналістів на Дарницький вагоноремонтний завод (ДВРЗ), який сьогодні вранці атакували росіяни. Про це написав голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін у своєму Telegram.

Камишін зазначив, що сьогодні вранці 4 російські ракети вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу, який знаходиться на лівому березі Києва. За його словами, росіяни щодня нищать залізничну інфраструктуру України.

«В принципі, для нас це вже стандартний початок дня. Вони б’ють по залізниці щодня, ми оперативно ремонтуємось і їдемо далі. Серед залізничників був один поранений, йому надали медичну допомогу. І оперативно приступили до ліквідації наслідків удару», – зазначив очільник «Укрзалізниці».

Водночас Камишін пояснив, що залізничний оператор не робив публічних заяв щодо цієї ракетної атаки раніше, оскільки це не спричинило затримки пасажирських потягів. Він також звинуватив російську сторону у черговій брехні про ціль свого удару.

«Ми не робили ніяких публічних заяв про обстріли, тому що в цьому випадку рух пасажирських поїздів не затримувався. Та не промовчало російське міноборони. Вони вчергове збрехали, що ціль удару – «поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия». Офіційно заявляю – на території ДВРЗ немає військової техніки. Цей завод ремонтував піввагони та зерновози, які ми використовуємо для вивозу експортної продукції», – наголосив він.

Голова правління «Укрзалізниці» офіційно запрошує журналістів — і українських, і іноземних – сьогодні на ДВРЗ.

«Ми підтвердимо, що Росія вчергове збрехала. І що їхня справжня ціль — економіка України та мирне населення. Вони хочуть перекрити нам можливість експортувати українську продукцію на захід», – зазначив Камишін, попередивши, що акредитація ЗМІ для участі у заході обов’язкова.

Нагадаємо, 5 червня вранці російські загарбники атакували столицю України ракетами, удари завдавалися по залізничних об’єктах. Над Обухівським районом сили протиповітряної оборони збили одну ворожу ракету.

Внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина, жертв немає.

Президент Росії Володимир Путін вкотре погрожує Україні новими ударами через те, що Захід може надати нашій державі ракети дальньої дії.