Оголеним вхід заборонено: у київській підземці введуть нові правила
Нові правила передбачають збільшення заборон для пасажирів метро
У Київській міській раді готують до розгляду нові «Правила користування Київським метрополітеном».
Розроблені правила передбачають значно більше заборон для пасажирів.
Згідно з п’ятим пунктом, на станціях метро не можна з’являтися у неналежному зовнішньому вигляді: оголеним, із оголеним торсом, у спідній білизні, без одягу та взуття.
Таких пасажирів не пропускатимуть через турнікети та контрольно-пропускні пункти.
У старих правилах є лише заборона на те, щоб не «знаходитись у метрополітені без взуття» (п. 4.17).
Два роки тому (у грудні 2017-го) у соцмережі оприлюднили відеосюжет про оголеного чоловіка на станції метро «Червоній Хутір»: він ходив вагоном і навіть вдерся до кабіни машиніста. Через деякий час його затримали й передали медикам.
До слова, у Київському метрополітені жетонами можна буде користуватися до 31 жовтня. Далі - тільки електронні засоби оплати.
Нагадаємо, із 31 жовтня 2019 року Київ переходить на е-квиток. Наразі придбати його можна на станціях київського метрополітену, в Особистому кабінеті киянина, у мобільному додатку KyivSmartCity, у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot у Телеграм та Facebook або KyivMetroBot у Телеграм та Facebook.
У Києві створено понад 300 точок продажу і поповнення єдиного електронного квитка – як на зупинках громадського транспорту, так і на 17 станціях столичного метрополітену.
Де саме придбати Kyiv Smart Card чи поповнити офлайн, відтепер можна дізнатись завдяки карті, яку створено для зручності пасажирів.
Джерело: Вечірній Київ