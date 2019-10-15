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    Оголеним вхід заборонено: у київській підземці введуть нові правила

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    Оголеним вхід заборонено: у київській підземці введуть нові правила

    Нові правила передбачають збільшення заборон для пасажирів метро

    У Київській міській раді готують до розгляду нові «Правила користування Київським метрополітеном».

    Розроблені правила передбачають значно більше заборон для пасажирів.

    Згідно з п’ятим пунктом, на станціях метро не можна з’являтися у неналежному зовнішньому вигляді: оголеним, із оголеним торсом, у спідній білизні, без одягу та взуття.

    Таких пасажирів не пропускатимуть через турнікети та контрольно-пропускні пункти.

    У старих правилах є лише заборона на те, щоб не «знаходитись у метрополітені без взуття» (п. 4.17).

    Два роки тому (у грудні 2017-го) у соцмережі оприлюднили відеосюжет про оголеного чоловіка на станції метро «Червоній Хутір»: він ходив вагоном і навіть вдерся до кабіни машиніста. Через деякий час його затримали й передали медикам.

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    До слова, у Київському метрополітені жетонами можна буде користуватися до 31 жовтня. Далі - тільки електронні засоби оплати.

    Нагадаємо, із 31 жовтня 2019 року Київ переходить на е-квиток. Наразі придбати його можна на станціях київського метрополітену, в Особистому кабінеті киянина, у мобільному додатку KyivSmartCity, у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot у Телеграм та Facebook або KyivMetroBot у Телеграм та Facebook.

    У Києві створено понад 300 точок продажу і поповнення єдиного електронного квитка – як на зупинках громадського транспорту, так і на 17 станціях столичного метрополітену.

    Де саме придбати Kyiv Smart Card чи поповнити офлайн, відтепер можна дізнатись завдяки карті, яку створено для зручності пасажирів.

    Джерело: Вечірній Київ

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