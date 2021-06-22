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    Ремонтні бригади ліквідували масштабний прорив водомережі в Києві (фото)

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    В ремонтних роботах були задіяні дві аварійні бригади - Ремонтні бригади ліквідували масштабний прорив водомережі в Києві (фото)
    В ремонтних роботах були задіяні дві аварійні бригади
    Фото: Київводоканал

    Усунуто пошкодження, які виникли на водопровідній мережі Д-300

    Співробітники «Київводоканалу» повністю ліквідували аварію, яка сталася 20 червня у Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Ремонтна бригада усунула пошкодження, які виникли на водопровідній мережі Д-300, замінила три метри труби.

    В ремонтних роботах були задіяні 2 аварійні бригади та 7 одиниць спецтехніки підприємства.

    Зараз на місці аварії проводиться благоустрій.

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    Ремонтні бригади ліквідували масштабний прорив водомережі в Києві (фото)
    Ремонтні бригади ліквідували масштабний прорив водомережі в Києві (фото)
    Ремонтні бригади ліквідували масштабний прорив водомережі в Києві (фото)
    Ремонтні бригади ліквідували масштабний прорив водомережі в Києві (фото)
    Ремонтні бригади ліквідували масштабний прорив водомережі в Києві (фото)
    Ремонтні бригади ліквідували масштабний прорив водомережі в Києві (фото)
    Ремонтні бригади ліквідували масштабний прорив водомережі в Києві (фото)
    Ремонтні бригади ліквідували масштабний прорив водомережі в Києві (фото)
    Ремонтні бригади ліквідували масштабний прорив водомережі в Києві (фото)
    Ремонтні бригади ліквідували масштабний прорив водомережі в Києві (фото)

    Як повідомлялося, 20 червня у Києві прорив труби ледь не призвів до біди. За адресою Дарницький бульвар, 5 у результаті пошкодження водопровідної мережі стався значний витік води. Як результат – на узбіччі утворилося чимале провалля. Підмито й частину дорожнього полотна, що могло призвести до серйозної автопригоди.

    22 червня на вул. Лютеранській у центрі Києва сталась аварії на мережах «Київводоканалу». Внаслідок цього трапився підмив основи і провал проїжджої частини.

    Теги: Київ Київводоканал ремонт аварія
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    Ремонтні бригади ліквідували масштабний прорив водомережі в Києві (фото)