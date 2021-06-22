Ремонтні бригади ліквідували масштабний прорив водомережі в Києві (фото)

В ремонтних роботах були задіяні дві аварійні бригади

Усунуто пошкодження, які виникли на водопровідній мережі Д-300

Співробітники «Київводоканалу» повністю ліквідували аварію, яка сталася 20 червня у Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Ремонтна бригада усунула пошкодження, які виникли на водопровідній мережі Д-300, замінила три метри труби.

В ремонтних роботах були задіяні 2 аварійні бригади та 7 одиниць спецтехніки підприємства.

Зараз на місці аварії проводиться благоустрій.

Як повідомлялося, 20 червня у Києві прорив труби ледь не призвів до біди. За адресою Дарницький бульвар, 5 у результаті пошкодження водопровідної мережі стався значний витік води. Як результат – на узбіччі утворилося чимале провалля. Підмито й частину дорожнього полотна, що могло призвести до серйозної автопригоди.

22 червня на вул. Лютеранській у центрі Києва сталась аварії на мережах «Київводоканалу». Внаслідок цього трапився підмив основи і провал проїжджої частини.