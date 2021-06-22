Посеред дороги в центрі Києва утворилося величезне провалля (фото)

Через аварію на підземних комунікаціях рух транспорту обмежено

На вул. Лютеранській у центрі Києва сталась аварії на мережах «Київводоканалу». Внаслідок цього трапився підмив основи і провал проїжджої частини. Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

Наразі рух транспорту на вул. Лютеранській поблизу будинку №19 частково обмежено.

На місці працюють аварійні бригади балансоутримувача комунікацій.

Як повідомлялося, у Києві прорив труби ледь не призвів до біди. За адресою Дарницький бульвар, 5 у результаті пошкодження водопровідної мережі стався значний витік води. Як результат – на узбіччі утворилося чимале провалля. Підмито й частину дорожнього полотна, що могло призвести до серйозної автопригоди.

Нагадаємо, що 9 червня завершено відновлення асфальтного покриття проїжджої частини на вул. Антоновича, 176 біля ТРЦ Ocean Plaza після пошкодження магістральної тепломережі, що сталося 27 травня.

27 травня поблизу станції метро «Либідська» під час гідравлічних випробувань стався прорив тепломережі. Вода раптово заповнила усю проїжджу частину.

Зазначимо, що на Подолі починається реконструкція однієї з найстаріших вулиць. На частині Андріївської вулиці перекриють рух транспорту. Тимчасовий об’їзд буде організовано через вулицю Сагайдачного.