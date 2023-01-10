Головна Київ Новини
search button user button menu button

Рига передала Києву сучасні автобуси (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рига передала Києву сучасні автобуси (відео)
скрін з відео

Латвія вже передавали Києву 11 автобусів і гуманітарну допомогу

Із Риги до Києва сьогодні вранці вирушили 10 сучасних міських автобусів – допомога латвійських партнерів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«10 сучасних міських автобусів вирушили сьогодні з Риги до Києва. Це – допомога наших латвійських друзів. Також в автобусах їде гуманітарна допомога, яку зібрали громадяни Латвії. Очолив делегацію до Києва голова Сейму Латвії Едвардс Смілтенс», – зазначив Кличко.

Міський голова нагадав, що в кінці квітня минулого року Смілтенс, тоді віце-мер Риги, вже приїздив до столиці України і передавав від Риги 11 автобусів і гуманітарну допомогу. Всі автобуси, які тоді отримав Київ, працюють на маршрутах столиці.

Нагадаємо, що 11 автобусів, які Київ отримав від Риги у якості допомоги почали курсувати в столиці 1 жовтня.

Також повідомлялося, що Київ передав Дніпру, який зазнав масованих ворожих атак, 30 пасажирських автобусів.

Теги: Віталій Кличко Київ гуманітарна допомога автобус Рига

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава МЗС Латвії наголосив, що не варто Україні вказувати, як застосовувати надану зброю
Латвія закликала надати Україні зброю без вказівок, куди нею мають бити ЗСУ
6 грудня, 2022, 10:56
Російський олігарх Махмудов продовжує вести бізнес і заробляти гроші у Латвії
Два пов’язані з Кремлем олігархи продовжують вести бізнес у Латвії – The Insider
8 грудня, 2022, 23:05
Латвійський канал розірве договір оренди з «Дождем»
Стало відомо, чи забиратиме Латвія візи у співробітників російського «Дождя»
28 грудня, 2022, 23:04

Новини

Рига передала Києву сучасні автобуси (відео)
Рига передала Києву сучасні автобуси (відео)
Афелія та Єлеазар. Які рідкісні імена отримували новонароджені у 2022 році
Афелія та Єлеазар. Які рідкісні імена отримували новонароджені у 2022 році
СБУ затримала у Києві організаторів російської «фабрики тролів»
СБУ затримала у Києві організаторів російської «фабрики тролів»
Енергетики розробляють нову схему електропостачання для Києва, щоб уникнути блекауту
Енергетики розробляють нову схему електропостачання для Києва, щоб уникнути блекауту
Негода у столиці: влада звернулася до водіїв
Негода у столиці: влада звернулася до водіїв
Відключення світла: яка ситуація сьогодні у Києві та області
Відключення світла: яка ситуація сьогодні у Києві та області

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Якою була скандальна речниця ДПСУ: відео до та після призначення
13K
10 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
11K
Польща змінює правила перебування для біженців з України
7413
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
6965
Розпочався потужний бій за Соледар – Маляр
6657
Чому після свят знову немає світла? Пояснення енергетиків

Новини

«Слуги» планують вигнати депутатів від ОПЗЖ з Ради. Але не всіх (список)
Сьогодні, 12:34
ЗСУ відбили атаку окупантів під Соледаром: свіжі дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 06:50
Як росіяни помстилися за удар по Макіївці: аналіз основної пропаганди Кремля з початку року
Вчора, 18:27
Українська авіація завдала нищівних ударів по позиціях окупантів – Генштаб
Вчора, 06:54
Десятки обстрілів і 14 ворожих атак: Генштаб розповів про «перемир’я» окупантів
7 сiчня, 06:58
ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов
6 сiчня, 13:00

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту