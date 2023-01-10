Рига передала Києву сучасні автобуси (відео)
Латвія вже передавали Києву 11 автобусів і гуманітарну допомогу
Із Риги до Києва сьогодні вранці вирушили 10 сучасних міських автобусів – допомога латвійських партнерів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«10 сучасних міських автобусів вирушили сьогодні з Риги до Києва. Це – допомога наших латвійських друзів. Також в автобусах їде гуманітарна допомога, яку зібрали громадяни Латвії. Очолив делегацію до Києва голова Сейму Латвії Едвардс Смілтенс», – зазначив Кличко.
Міський голова нагадав, що в кінці квітня минулого року Смілтенс, тоді віце-мер Риги, вже приїздив до столиці України і передавав від Риги 11 автобусів і гуманітарну допомогу. Всі автобуси, які тоді отримав Київ, працюють на маршрутах столиці.
Нагадаємо, що 11 автобусів, які Київ отримав від Риги у якості допомоги почали курсувати в столиці 1 жовтня.
Також повідомлялося, що Київ передав Дніпру, який зазнав масованих ворожих атак, 30 пасажирських автобусів.
Коментарі — 0