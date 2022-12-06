Латвія закликала надати Україні зброю без вказівок, куди нею мають бити ЗСУ

Рінкевичс: «Росія обстрілює всю Україну, не турбуючись про ескалацію, але ми завжди думаємо – «о, тільки б ми чогось не загострили!»

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс вкотре закликав надати Україні будь-яке озброєння, здатне знищувати бази з ракетами та дальньою авіацією на території Росії, а не вказувати їй, куди можна бити, а куди – ні. Про це Рінкевичс заявив інтерв'ю Neatkariga Rita Avize.

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За словами глави МЗС Латвії, між НАТО, ЄС та країнами-союзниками йде дискусія, щоб передати ЗСУ далекобійні артсистеми, танки та «ще ефективніші» системи ППО, але «є стурбовані колеги»: мовляв, «чи не означає це, що Україна застосує цю зброю для проникнення на російську територію?».

Рінкевич наголосив, що таку західну зброю потрібно дати ЗСУ й розмістити її так, щоб Україна могла ефективно захищатися від руйнування своєї енергосистеми.

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«Ми повинні дати українцям зброю. Їх не можна обмежувати у використанні цієї зброї. ... Росія обстрілює всю Україну, не турбуючись про ескалацію, але ми завжди думаємо – «о, тільки б ми чогось не загострили!». Але Росія з руйнуванням української енергосистеми вже давно пішла на значно серйознішу ескалацію», – пояснив він.

Глава МЗС Латвії наголосив, що не варто Україні вказувати, як застосовувати надану зброю, у той час, коли РФ нищить її інфраструктуру. «Не може бути так, щоб агресор використовував абсолютно всі можливості, а ми постійно намагаємося щось вказати країні, яка захищається від цього агресора», – зазначив Рінкевич.

Раніше повідомлялося, що посольство Росії в Ризі вже відреагувало на слова Рінкевичса. У російській дипмісії заявили, що такі висловлювання є підбурюванням до розв'язання широкомасштабної війни.