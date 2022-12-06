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Латвія закликала надати Україні зброю без вказівок, куди нею мають бити ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Латвія закликала надати Україні зброю без вказівок, куди нею мають бити ЗСУ
Глава МЗС Латвії наголосив, що не варто Україні вказувати, як застосовувати надану зброю
фото: neatkariga.nra.lv

Рінкевичс: «Росія обстрілює всю Україну, не турбуючись про ескалацію, але ми завжди думаємо – «о, тільки б ми чогось не загострили!»

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс вкотре закликав надати Україні будь-яке озброєння, здатне знищувати бази з ракетами та дальньою авіацією на території Росії, а не вказувати їй, куди можна бити, а куди – ні. Про це Рінкевичс заявив інтерв'ю Neatkariga Rita Avize.

За словами глави МЗС Латвії, між НАТО, ЄС та країнами-союзниками йде дискусія, щоб передати ЗСУ далекобійні артсистеми, танки та «ще ефективніші» системи ППО, але «є стурбовані колеги»: мовляв, «чи не означає це, що Україна застосує цю зброю для проникнення на російську територію?».

Рінкевич наголосив, що таку західну зброю потрібно дати ЗСУ й розмістити її так, щоб Україна могла ефективно захищатися від руйнування своєї енергосистеми.

«Ми повинні дати українцям зброю. Їх не можна обмежувати у використанні цієї зброї. ... Росія обстрілює всю Україну, не турбуючись про ескалацію, але ми завжди думаємо – «о, тільки б ми чогось не загострили!». Але Росія з руйнуванням української енергосистеми вже давно пішла на значно серйознішу ескалацію», – пояснив він.

Глава МЗС Латвії наголосив, що не варто Україні вказувати, як застосовувати надану зброю, у той час, коли РФ нищить її інфраструктуру. «Не може бути так, щоб агресор використовував абсолютно всі можливості, а ми постійно намагаємося щось вказати країні, яка захищається від цього агресора», – зазначив Рінкевич.

Раніше повідомлялося, що посольство Росії в Ризі вже відреагувало на слова Рінкевичса. У російській дипмісії заявили, що такі висловлювання є підбурюванням до розв'язання широкомасштабної війни.

Теги: озброєння росія танки Україна Латвія війна

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