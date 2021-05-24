Ринок «Столичний» відновлює роботу в рамках закону, – заява директора

«Більше жодного «кешу» чи поборів – лише офіційні платежі від орендарів, які йтимуть на розвиток підприємства»

Керівництво ринку «Столичний» повідомляє про відновлення контролю над підприємством та повернення до прозорих принципів роботи.

Про це у коментарі виданню «Апостроф» заявив Сергій Головня, директор ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний».

«Радий повідомити, що від сьогоднішнього дня ринок «Столичний» відновлює свою роботу в рамках законодавчого поля. Більше жодного «кешу» чи поборів – лише офіційні платежі від орендарів, які йтимуть на розвиток підприємства», – заявив Головня.

За його словами, впродовж останнього періоду ринок незаконно утримувався угрупуванням до якого входили Олександр Стельмах, Рустем Абдукадиров та пов’язані з ними особи. Протягом року відбувалися судові спори та розслідувалися кримінальні провадження.

На теперішній момент Олександр Стельмах, колишній співвласник ринку, перебуває у міжнародному розшуку. А відносно Рустема Абдукадирова, колишнього директора ринку, відкрито кримінальні провадження за фактом доведення ринку до банкрутства, перевищення повноважень та шахрайства (кримінальне провадження № 12020100000000459 від 18.05.2020).

Окрім цього, за словами Сергія Головні, на сьогодні нерухоме майно (павільйони) ринку «Столичний» належить двом юридичним особам – компанії «ОІЛСІ» та компанії «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний». Тому компанія «Продовольчий хаб «Столичний», від імені якої діяли Рустем Абдукадиров та інші особи немає жодного відношення до підприємства. А за фактом протидії законній господарській діяльності компанії «ОІЛСІ» та компанії «РСГП «Столичний» відкрито кримінальне провадження.

«Я твердо переконаний, що «темна смуга» в історії ринку залишилася позаду. Сьогодні час відновлювати довіру орендарів та покупців, робити наше підприємство одним із найкращих в Україні та Східній Європі. Запрошуємо орендарів до плідної співпраці. Актуальні контактні дані та найсвіжіші новини ви можете знайти на офіційному сайті підприємства – https://rynok.kiev.ua», – заявив директор ринку «Столичний».

Нагадаємо, ряд громадських організацій та ветеранських об‘єднань з осені 2020 року проводили акції біля території ринку, а також під державними органами з вимогою припинити фінансування проросійського тероризму на сході України, яке, за їх словами, здійснювалося з коштів, які неофіційно збиралися з орендарів колишньою адміністрацією.