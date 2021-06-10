Різанина і побита «швидка». Учасників бійки під Києвом зупинили лише кайданки (фото)

У Броварах біля магазину двоє п'яних чоловіків влаштували бійку

8 червня у Броварах на вул. Грушевського сталася бійка, що закінчилась ножовим пораненням одного з учасників. Про це «Трибуні-Броварів» повідомили правоохоронці, які прибули на місце події.

Зі слів працівників поліції, біля супермаркету між 40-річним та 41-річним місцевими мешканцями, які перебували в стані алкогольного сп’яніння, виникла словесна перепалка, яка згодом переросла в бійку. І хоча один із учасників бійки наніс іншому ножове поранення в шию, бійка продовжувалась.

Небайдужі перехожі викликали «швидку» та поліцію. Дісталося від нетверезих чоловіків і медикам: їхню автівку пошкодили цеглиною.

Як стверджують правоохоронці, обидва «бійці» чинили їм опір, саме тому на обох чоловіків поліцейські надягли кайданки.

Поранений броварчанин отримав незначний поріз, тому від послуг лікарів відмовився.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом) ККУ.

Санкція статті передбачає штраф від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років.

Зі слів працівників Броварського районного управління поліції, хулігану оголосять підозру в скоєнні злочину. Наразі встановлюються причини та обставини інциденту.