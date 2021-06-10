У Тернополі жінки побилися через негативний коментар під фото в соцмережі

Бійка жінок відбувалася на очах у дітей потерпілої і нападниці

У Тернополі на вулиці побилися дві жінки, причиною інциденту стали коментарі в соцмережах. Як йдеться у вироку Тернопільського міського районного суду, бійка сталася 13 лютого 2020 року ввечері біля магазину.

«За словами потерпілої, вона побачила жінку, яка писала образливі коментарі під її фото в соціальній мережі. Вона підійшла і запитала, навіщо вона це робила. Після цього інша жінка, нічого не кажучи, почала бити її пакетом, в якому знаходилося щось важке. Коли потерпіла впала, інша почала штовхати її ногами і виривати волосся», зазначається у рішенні суду від червня цього року.

Уточнюється, що бійка жінок відбувалася на очах у дітей потерпілої і нападниці. Після цього потерпіла звернулася в поліцію.

У суді підозрювана своєї провини не визнала. Вона також зазначила, що з жінкою до цього вони знайомі не були. Але вона знає її дочку і у них неприязні стосунки.

Нападницю визнали винною. Тепер вона повинна заплатити штраф у розмірі 850 гривень. Крім того, її зобов'язали заплатити постраждалій три тисячі гривень моральної компенсації.

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