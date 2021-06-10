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    У Тернополі жінки побилися через негативний коментар під фото в соцмережі

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    Жінки посеред вулиці вирішили з&rsquo;ясувати стосунки через коментар у соціальній мережі - У Тернополі жінки побилися через негативний коментар під фото в соцмережі

    Жінки посеред вулиці вирішили з’ясувати стосунки через коментар у соціальній мережі

    Фото: Colourbox

    Бійка жінок відбувалася на очах у дітей потерпілої і нападниці

    У Тернополі на вулиці побилися дві жінки, причиною інциденту стали коментарі в соцмережах. Як йдеться у вироку Тернопільського міського районного суду, бійка сталася 13 лютого 2020 року ввечері біля магазину.

    «За словами потерпілої, вона побачила жінку, яка писала образливі коментарі під її фото в соціальній мережі. Вона підійшла і запитала, навіщо вона це робила. Після цього інша жінка, нічого не кажучи, почала бити її пакетом, в якому знаходилося щось важке. Коли потерпіла впала, інша почала штовхати її ногами і виривати волосся», зазначається у рішенні суду від червня цього року.

    Уточнюється, що бійка жінок відбувалася на очах у дітей потерпілої і нападниці. Після цього потерпіла звернулася в поліцію.

    У суді підозрювана своєї провини не визнала. Вона також зазначила, що з жінкою до цього вони знайомі не були. Але вона знає її дочку і у них неприязні стосунки.

    Нападницю визнали винною. Тепер вона повинна заплатити штраф у розмірі 850 гривень. Крім того, її зобов'язали заплатити постраждалій три тисячі гривень моральної компенсації.

    До слова, минулого тижня у Рівному депутати влаштували бійку (відео).

    Також на Рівненщині побилися прихильники УПЦ МП та парафіяни ПЦУ. Лікарі були шоковані (відео).

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    Теги: суд бійка штраф Тернопіль соціальні мережі жінка
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    У Тернополі жінки побилися через негативний коментар під фото в соцмережі