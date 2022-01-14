Російські хакери атакували сайт Кличка

Сайт Кличка намагалися «покласти» з території Росії

У п’ятницю, 14 січня, зафіксована DDoS-атака відбулася і на офіційний сайт мера Києва Віталія Кличка. Про це повідомляється в телеграм-каналі міського голови.

«Ресурс цілеспрямовано намагалися «покласти». Більша частина одночасних звернень на сайт, за висновками наших технічних фахівців, відбувалася з території Російської Федерації», – повідомив Кличко.

На сайті спрацювали захисні запобіжники і зараз він працює в штатному режимі.

Як повідомлялося, у ніч на 14 січня було здійснено хакерську атаку на сайти державних органів України. Загалом кібернападу зазнали 70 сайтів центральних та місцевих органи виконавчої влади.

Наразі Держспецзв'язку спільно зі Службою безпеки України, Кіберполіцією та міжнародними партнерами вже займається розслідуванням інциденту та розбирає цифрові докази. Планується, що відновлення роботи державних ресурсів відбудеться протягом п’ятниці, 14 січня.

Повідомлялося, що в ніч на 14 січня хакери, які видали себе за поляків, атакували сайти низки міністерств, Кабміну та сайт «Дії». Також хакери атакували сайт Нацбанку.

На стартовій сторінці Міносвіти і МЗС було розміщено повідомлення українською, російською та польською мовами про те, що особисті дані українців будуть у загальному доступі в мережі.

СБУ разом з Держкомзв’язку заявили, що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося. Міністерство цифрової трансформації оприлюднило офіційну заяву у зв’язку з хакерською атакою на урядові сайти.

За інформацією Центру інформаційної безпеки, за кібератакою проти України стоїть Росія. А версію про причетність до атак Польщі спростовує те, що польський текст писав не носій мови. Це Центру стратегічних комунікацій підтвердили польські колеги.