За кібератакою проти України стоїть Росія – Центр інформаційної безпеки

Росія весь час вкидає у кібервійну величезні ресурси

На російський слід вказує чимало ознак нападу хакерів

У ніч проти 14 січня хакери здійснили атаку на низку урядових сайтів України. У Центрі інформаційної безпеки знайшли російський слід. Про це пише Міністерство культури та інформаційної політики України.

Українські фахівці з Мінкульту наголосили, що всупереч твердженням зловмисників, витоку даних, зокрема персональних, не відбулося.

За результатами дослідження Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, перші дані дають підстави вважати, що атака була здійснена Росією.

«Українські інтернет-ресурси від початку російської військової агресії атакуються вже не вперше і навіть не вдруге. Деякі кібератаки були настільки масовими, що увійшли у світові підручники для кіберфахівців. Мета таких атак – дестабілізувати внутрішню ситуацію в країні, а також посіяти хаос та зневіру в суспільстві», – пояснили у Центрі інформаційної безпеки.

Останню масову атаку Центр фіксував після використання ЗСУ ударних БПЛА у зоні ООС на Донбасі – тоді хакери намагалися зламати сторінки українських медіа та громадських організацій.

«А від такої масової атаки на держоргани не було давно. Припускаємо, що нинішня пов'язана із нещодавньою поразкою Росії на переговорах щодо майбутньої співпраці України з НАТО. Хакерські дії на українські держоргани також можуть бути частиною цієї психологічної атаки на українців», – мовиться у повідомленні.

На російський слід вказує і хронологія поширення новини. Інформація спочатку з'явилася у соцмережах, далі першими публікаціями серед медіа були «зливні бачки». А далі її активно розповсюдили вже російські видання Натомість українські медіа підхопили новину приблизно о 7 ранку.

«Сховати «російський слід» мало б використання хакерами згадок про Волинь, ОУН – УПА, Галичину, Полісь та «інші історичні землі». Очевидно, що це зроблено навмисне, аби кинути тінь за хакерську атаку на Польщу: Росія та її проксі давно працюють над тим, аби посварити 2 дружні сусідські країни», – додали у Центрі інформаційної безпеки.

Однак версію про причетність до атак Польщі спростовує те, що польський текст писав не носій мови. Це Центру стратегічних комунікацій підтвердили польські колеги.

Як повідомлялося, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив кібератаки проти сайтів українських державних установ та заявив, що комітет ЄС з питань політики та безпеки, а також кіберпідрозділи зустрінуться, аби обговорити, як відреагувати та допомогти Києву.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня хакери, які видали себе за поляків, атакували сайти низки міністерств, Кабміну та сайт «Дії».

На стартовій сторінці Міносвіти і МЗС було розміщено повідомлення українською, російською та польською мовами про те, що особисті дані українців будуть у загальному доступі в мережі.

СБУ разом з Держкомзв’язку заявили, що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося.

Міністерство цифрової трансформації оприлюднило офіційну заяву у зв’язку з хакерською атакою на урядові сайти.

До слова, восени міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розкрив головні цифрові пріоритети України на наступні два роки. Зокрема він повідомив, що в Україні планують запровадити онлайн-голосування на виборах.

Також нагадаємо, що тепер банки без пояснень можуть блокувати картки своїх клієнтів.