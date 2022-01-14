Хакерська атака на урядові сайти: влада розповіла про наслідки

В уряді запевняють, що витоку особистих даних під час атаки не сайти не сталося

Міністерство цифрової трансформації оприлюднило офіційну заяву у зв’язку з хакерською атакою на урядові сайти.

Як повідомляє відомство, роботу більшої частини державних ресурсів вже відновлено, при цьому їхній контент залишився без змін та не було витоку персональних даних.

На час публікації новини портал «Дія» було відключено для локалізації проблеми та запобіганню її поширення. Мобільний додаток працює в штатному режимі.

«Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру. Роботу більшої частини атакованих державних ресурсів вже відновлено. Контент сайтів при цьому залишився без змін, і витоку персональних даних не відбулося. Інші сайти відновлять роботу найближчим часом», – йдеться у повідомленні відомства.

Зараз Держспецзв’язку спільно зі СБУ та кіберполіцією збира докази та займається розслідуванням інциденту.

Хакерська атака на урядові сайти сталася в ніч з 13 на 14 січня 2021 року. Постраждали вебресурси Міністерства освіти і науки, Міністерств закордонних справ, Кабміну тощо. Крім сайту Міносвіти, не працювали сайти Міністерства закордонних справ, Міністерства у справах ветеранів, Державної служби надзвичайних ситуацій, Кабінету міністрів, Міністерства енергетики, Мінспорту, Мінагрополітики.

На стартовій сторінці Міносвіти і МЗС кількома мовами можна було побачити повідомлення: «Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу. Всі дані на комп'ютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення і майбутнє. За Волинь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полісся і за історичні землі».