Нічний кібернапад. Хакери атакували близько 70 сайтів органів влади

З 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на сайти державних органів України

Сьогоднішня кібератака є найпотужнішою за останні кілька років

Держспецзв'язку планує до кінця робочого дня, 14 січня, зібрати всю необхідну інформацію про кібератаку на урядові сайти та відновити їхню роботу. Загалом кібернападу зазнали 70 сайтів центральних та місцевих органи виконавчої влади. Про це розповів на брифінгу заступник голови Держспецзв'язку з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктор Жора, пише «Укрінформ».

«З 13 на 14 січня цього року було здійснено хакерську атаку на сайти державних органів України. На їх головних сторінках були розміщені повідомлення провокаційного характеру. Можу відразу наголосити, що персональні дані українців жодним чином не спотворені, витоку даних не відбулось, а контент сайтів не ушкоджений», – розповів посадовець.

За його словами, ця кібератака є найпотужнішою за останні кілька років – зазнало ураження близько 70 сайтів центральних та місцевих органи виконавчої влади. Частина з них працює, інша – примусово призупинена з метою недопущення поширення атаки на інші державні ресурси та локалізації технічної проблеми.

Заступник керівника Держспецзв'язку наголосив, що поки достеменно невідомо, хто причетний до кібератаки на урядові сайти. Але відзначив, що перше інформаційне повідомлення про її здійснення було розміщено на інформаційних ресурсах однієї з сусідніх країн та нагадав, що з 2014 року хакери почали частіше атакувати українські державні органи й інші структури.

«Тут слід розуміти, що говорити про причетність тієї чи іншої сторони до кібератак можна лише після повномасштабного розслідування інциденту. Як тільки будуть безперечні цифрові докази та розуміння того, що сталось, ми зробимо відповідну заяву», – зауважив посадовець.

Наразі Держспецзв'язку спільно зі Службою безпеки України, Кіберполіцією та міжнародними партнерами вже займається розслідуванням інциденту та розбирає цифрові докази. Планується, що відновлення роботи державних ресурсів відбудеться протягом п’ятниці, 14 січня.

Також Жора додав, що хакерська атака не стосується додатку «Дія». Він повністю функціонує і українці можуть користуватися усіма необхідними сервісами застосунку.

«Мобільний застосунок «Дія» працює зараз у штатному режимі. Ми розуміємо, що усі дані знаходяться в державних реєстрах, які не були уражені в результаті атаки. Портал «Дія» зараз відключений з метою запобігання поширення цього інциденту», – підсумував Жора.

Зазначимо, Україна і НАТО підпишуть угоду про посилення кіберспівпраці.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня хакери, які видали себе за поляків, атакували сайти низки міністерств, Кабміну та сайт «Дії». Також хакери атакували сайт Нацбанку.

На стартовій сторінці Міносвіти і МЗС було розміщено повідомлення українською, російською та польською мовами про те, що особисті дані українців будуть у загальному доступі в мережі.

СБУ разом з Держкомзв’язку заявили, що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося. Міністерство цифрової трансформації оприлюднило офіційну заяву у зв’язку з хакерською атакою на урядові сайти.

За інформацією Центру інформаційної безпеки, за кібератакою проти України стоїть Росія. А версію про причетність до атак Польщі спростовує те, що польський текст писав не носій мови. Це Центру стратегічних комунікацій підтвердили польські колеги.

Як повідомлялося, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив кібератаки проти сайтів українських державних установ та заявив, що комітет ЄС з питань політики та безпеки, а також кіберпідрозділи зустрінуться, аби обговорити, як відреагувати та допомогти Києву.

До слова, восени міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розкрив головні цифрові пріоритети України на наступні два роки. Зокрема він повідомив, що в Україні планують запровадити онлайн-голосування на виборах.