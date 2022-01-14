Держспецзвʼязку прокоментував хакерську атаку на урядові сайти

В Україні вночі відбулась хакерська атака на сайти міністерств, Кабміну і «Дії»

Фахівці кажуть, що витоку даних не сталося

Внаслідок хакерської атаки, яка була здійснена на низку урядових сайтів, витоку персональних даних не сталося. Наразі триває розслідування інциденту, повідомляє пресцентр Держспецзвʼязку.

«У ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, МОН та інші. На головній сторінці цих сайтів було розміщене повідомлення провокаційного характеру. Контенту сайтів при цьому змінено не було, і витоку персональних даних не відбулося», – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що з метою недопущення поширення атаки на інші ресурси та локалізації технічної проблеми тимчасово призупинено роботу низки інших урядових сайтів.

Наразі Держспецзв'язку спільно зі Службою безпеки України та Кіберполіцією збирає цифрові докази та займається розслідуванням інциденту

Разом з тим, більшу частину постраждалих державних ресурсів уже відновлено, інші, за даними відомства, будуть доступні найближчим часом

Також повідомляється що мобільний застосунок «Дія» працює в штатному режимі.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня сталася масштабна кібератака на українські урядові сайти. Постраждали вебресурси Міністерства освіти і науки, Міністерств закордонних справ, Кабміну, «Дія» тощо.

До слова, восени міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розкрив головні цифрові пріоритети України на наступні два роки. Зокрема він повідомив, що в Україні планують запровадити онлайн-голосування на виборах.

Також нагадаємо, що тепер банки без пояснень можуть блокувати картки своїх клієнтів.