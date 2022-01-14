Варшава прокоментувала «польську» кібератаку проти України

повідомлення було на сайтах, що постраждали від кібератаки

Таке повідомлення було на сайтах, що постраждали від кібератаки

Хтось зламав сайти українських держустанов і залишив на них послаання ламаною польською мовою

МЗС Польщі заявило про занепокоєння у зв’язку з кібератакою проти сайтів українських державних установ і засудило будь-яку діяльність, яка поширює дезінформацію і порушує роботу державних інституцій.

«Ми стурбовані інформацією про кібератаку на сайти українського уряду, в тому числі на сайт МЗС. Ми рішуче засуджуємо будь-яку діяльність, яка має наслідком поширення дезінформації та порушення функціонування державних інституцій» - написав у Twitter речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

Z niepokojem przyjmujemy informacje o ataku cybernetycznym na ukraińskie strony rządowe, w tym na stronę MSZ @MFA_Ukraine.



Stanowczo potępiamy wszelkie działania, których rezultatem jest szerzenie dezinformacji oraz zakłócanie funkcjonowania instytucji państwowych. pic.twitter.com/2JaXiihRsg — Łukasz Jasina (@RzecznikMSZ) January 14, 2022

У «посланні» українцям, яке хакери залишили на сайті Міністерства закордонних справ, версія польською мовою видає, що ті, хто його писав, не є носіями мови - попри те, що зміст повідомлення натякає на «польський слід».

На це звернули увагу журналісти польського видання Wprost, конкретні приклади навели носії польської мови.

Wprost зазначає, що повідомлення польською мовою написане таким чином, що дозволяє припустити використання поганого перекладача - але не наводить конкретних прикладів, що вказує на це.

Журналісти Wiadomosci в матеріалі про кібератаку не вказали на недоліки в польському тексті, але поставили примітку, що польську версію наводять повністю згідно з оригінальним повідомленням.

Ті, хто писав текст польською мово, скоріше за все користувався гугл-перекладачем

Носії мови у першу чергу звернули увагу на те, що у зверненні «Українець!/Ukrainiec!» (до речі, це можна бачити і в українській версії) не вжито кличний відмінок.

Якщо у повсякденному вживанні української мови люди нерідко вживають замість нього називний, то у польській вживання кличного відмінка загальноприйняте і звернення мало б звучати як Ukraińcu.

Інші недоліки у тексті не настільки явні, але носії мови вказали на дещо ламані фрази, які людина, котра добре володіє мовою, сформулювала б інакше.

Так, штучно виглядає фраза wszystkie informacje o Tobie stały się publiczne - поляки написали б радше як są publiczne, а zostały przesłane do wspólnej sieci - zostały opublikowane w sieci, wspolnej sieci фактично не вживається.

Dane (na komputerze) są niszczone мали б написати як dane zostały zniszczone/usunięte.

Як повідомлялося, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив кібератаки проти сайтів українських державних установ та заявив, що комітет ЄС з питань політики та безпеки, а також кіберпідрозділи зустрінуться, аби обговорити, як відреагувати та допомогти Києву.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня хакери, які видали себе за поляків, атакували сайти низки міністерств, Кабміну та сайт «Дії».

На стартовій сторінці Міносвіти і МЗС було розміщено повідомлення українською, російською та польською мовами про те, що особисті дані українців будуть у загальному доступі в мережі.

СБУ разом з Держкомзв’язку заявили, що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося.

Міністерство цифрової трансформації оприлюднило офіційну заяву у зв’язку з хакерською атакою на урядові сайти.

До слова, восени міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розкрив головні цифрові пріоритети України на наступні два роки. Зокрема він повідомив, що в Україні планують запровадити онлайн-голосування на виборах.

Також нагадаємо, що тепер банки без пояснень можуть блокувати картки своїх клієнтів.