Хакери атакували сайт Нацбанку

У ніч з 13 на 14 січня під час глобальної атаки на урядові вебресурси зафіксовано спроби атакувати й офіційний сайт Нацбанку

НБУ закликає банки та інших учасників фінансового сектору посилити заходи безпеки для протидії можливим кібератакам

Упродовж останніх днів на інформаційні мережі Національного банку здійснювалися зовнішні хакерські атаки з різних країн світу, але інформаційні системи регулятора працюють у штатному режимі. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема, у ніч з 13 на 14 січня під час глобальної атаки на урядові вебресурси зафіксовано спроби атакувати й офіційний сайт Нацбанку, які вдалося нейтралізувати. Усі інформаційні системи Національного банку працювали і продовжують працювати в штатному режимі. У тому числі система електронних платежів, якою користуються банки, офіційний сайт та внутрішня комп'ютерна мережа НБУ.

Зазначається, що захист Національного банку та банківської інфраструктури від шахрайських дій в кіберпросторі організовано належним чином: із застосуванням новітніх технологій кіберзахисту, ефективним використанням комплексів та систем захисту, а також механізмів обміну інформацією про кібератаки та кіберінциденти між центром кіберзахисту Національного банку, іншими державними органами, банками, фінансовими установами тощо.

Зважаючи на хакерську атаку, що відбулася на низку урядових сайтів, Національний банк закликає банки та інших учасників фінансового сектору посилити заходи безпеки для протидії можливим кібератакам.

За інформацією Центру інформаційної безпеки, за кібератакою проти України стоїть Росія. А версію про причетність до атак Польщі спростовує те, що польський текст писав не носій мови. Це Центру стратегічних комунікацій підтвердили польські колеги.

Як повідомлялося, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив кібератаки проти сайтів українських державних установ та заявив, що комітет ЄС з питань політики та безпеки, а також кіберпідрозділи зустрінуться, аби обговорити, як відреагувати та допомогти Києву.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня хакери, які видали себе за поляків, атакували сайти низки міністерств, Кабміну та сайт «Дії».

На стартовій сторінці Міносвіти і МЗС було розміщено повідомлення українською, російською та польською мовами про те, що особисті дані українців будуть у загальному доступі в мережі.

СБУ разом з Держкомзв’язку заявили, що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося. Міністерство цифрової трансформації оприлюднило офіційну заяву у зв’язку з хакерською атакою на урядові сайти.

До слова, восени міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розкрив головні цифрові пріоритети України на наступні два роки. Зокрема він повідомив, що в Україні планують запровадити онлайн-голосування на виборах.