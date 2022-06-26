Кличко на місці ракетного удару: ми чуємо під завалами людей (відео)

З-під завалів чути голоси людей, розповів журналістам Кличко

Мер Києва Віталій Кличко з місця подій у Шевченківському районі столиці, де у багатоповерхівку влучила російська ракета, розповів про наслідки та постраждалих.

Так, за словами мера, зараз постраждалим надається медична допомога, ті, хто в лікарні – в стабільному стані. За словами лікарів, немає критичної загрози для їхнього життя.

Він повідомив, що постраждалих ушпиталили, але під завалами можуть бути ще люди.

«Зараз постраждалим надається допомога. Ті, хто зараз перебувають у лікарні, у задовільному стані. Лікарі кажуть, що критичної загрози не існує... Ми чуємо, що люди під завалами, вони живі. Рятувальники зараз намагаються їх дістати», – заявив мер Києва.

Скільки людей перебуває під завалами – точно не знають.

«Тим не менш, поки остаточну інформацію ми отримати не можемо, так як будівля зруйнована і зараз ми чуємо, що люди знаходяться під завалами, вони живі. Рятувальники зараз намагаються їх дістати. Задимленість достатньо висока і робиться все для того, щоб максимально швидко дійти до людей (які під завалами – ред.)», – зазначив очільник Києва.

Крім того, радник міністра МВС Антон Геращенко повідомив, що з-під завалів витягли тіло чоловіка без ознак життя.

Нагадаємо, в житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували.

Нагадаємо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляли про кілька гучних звуків.

Також депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Шевченківському районі у людей побились вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа.

За його даними, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.

Також у Київській області ППО вдалося перехопити одну ворожу ракету. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.