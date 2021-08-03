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    Розслідування смерті голови «Білоруського дому в Україні» доручено київським слідчим

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    3 серпня&nbsp;в одному з київських парків&nbsp;знайшли повішеним зниклого напередодні голову &laquo;Білоруського дому в Україні&raquo; Віталія Шишова - Розслідування смерті голови «Білоруського дому в Україні» доручено київським слідчим

    3 серпня в одному з київських парків знайшли повішеним зниклого напередодні голову «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова

    Фото з відкритих джерел

    Столична прокуратура здійснюватиме процесуальне керівництво у провадженні за фактом смерті Віталія Шишова

    Київська міська прокуратура взяла під своє процесуальне керівництво кримінальне провадження, розпочате за фактом смерті 26-річного громадянина Білорусі, голови «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    Відповідно до постанови, подальше досудове розслідування у даному провадженні доручено слідчому управлінню Головного управління Нацполіції в Києві.

    Нагадаємо, 2 серпня у Києві зник лідер «Білоруського дому в Україні» Віталій Шишов. Чоловік вийшов на пробіжку і не повернувся.

    Знайомі Віталія Шишова розповіли ЗМІ, що раніше за ним вже стежили невідомі під час пробіжок. Також до нього і до його дівчині підходили підозрілі люди, намагалися розмовляти.

    Відзначалося, що Шишов пропав у Святошинському районі столиці – туди були направлені патрулі поліції й слідчо-оперативна група. На місце виїхав кінолог.

    3 серпня вранці Шишова знайшли повішеним в одному з київських парків. Тіло було знайдено неподалік його місця проживання. Поруч був знайдений мобільний телефон.

    Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) і буде перевіряти всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.

    Картина події буде встановлена після проведення ретельного огляду місця події, експертиз, допиту свідків, аналізу відеозаписів з камер спостереження та інформації про останні тижні його життя.

    На місці виявлення тіла тривають слідчі дії.

    Організація «Білоруський дім в Україні» заявляє, що за Віталієм Шишовим стежили і що поліція про це знала.

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    Теги: Національна поліція України Білорусь прокуратура Київ кримінал вбивство смерть активісти самогубство
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    Розслідування смерті голови «Білоруського дому в Україні» доручено київським слідчим