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    «Було погане передчуття». Дівчина Шишова розповіла про останні дні життя білоруса

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    Останнім часом в поведінці Віталія Шишова не&nbsp;було нічого незвичайного або дивного - «Було погане передчуття». Дівчина Шишова розповіла про останні дні життя білоруса
    Останнім часом в поведінці Віталія Шишова не було нічого незвичайного або дивного
    Фото з відкритих джерел

    Дівчина впевнена, що голова «Білоруського дому в Україні» не міг скоїти самогубство

    Божена Жолудь – дівчина голови «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова, який був знайдений мертвим, заявила, що активіст в останні дні свого життя не скаржився на стеження за ним, але став більш уважний. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    «У Віталія не було ні батьків, ні сім'ї – всі загинули. Працював патріотом-фрілансером. Він не скаржився на те, що за ним стежать. Але останнім часом Віталій став уважнішим – іноді дивився, які машини під'їжджають, які з них виїжджають», – сказала вона.

    За словами дівчини, «прямі погрози Віталію не надходили, але у нього було погане передчуття».

    «Він мені цього не сказав, але написав одному з наших знайомих за тиждень до трагедії: «У мене погане передчуття, якщо що, доглянь за Боженою», – розповіла дівчина.

    Вона додала, що Віталій виходив на пробіжку не завжди, а іноді. Жолудь заявила, що останнім часом в його поведінці не було нічого незвичайного або дивного.

    «Ми обидва хворіли тиждень, лежали в ліжку, дивилися фільми. Звичайно, настрій у хворого не піднявся, але поганих думок у Віталія не було. Звичайно, він не міг покінчити життя самогубством. У нього не було причин для цього. Він не міг так вчинити зі мною. У нас були спільні плани на майбутнє», – додала дівчина.

    Зазначимо, екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська, коментуючи смерть Шишова заявила, що білоруси не можуть бути в безпеці навіть за кордоном.

    Нагадаємо, організація «Білоруський дім в Україні» заявляє, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, стежили, і що поліція про це знала.

    Як відомо, 3 серпня в одному з київських парків знайшли повішеним зниклого напередодні голову «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова.

    Раніше повідомлялося, що 2 серпня у Києві зник лідер «Білоруського дому в Україні» Віталій Шишов. Чоловік вийшов на пробіжку і не повернувся.

    Знайомі Віталія Шишова розповіли ЗМІ, що раніше за ним вже стежили невідомі під час пробіжок. Також до нього і до його дівчині підходили підозрілі люди, намагалися розмовляти.

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    Теги: Білорусь Київ активісти Україна самогубство
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    «Було погане передчуття». Дівчина Шишова розповіла про останні дні життя білоруса