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    У Києві зник лідер «Білоруського дому в Україні» Віталій Шишов

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    Правоохоронці і кінологи вже шукають Віталія Шишова&nbsp; - У Києві зник лідер «Білоруського дому в Україні» Віталій Шишов
    Правоохоронці і кінологи вже шукають Віталія Шишова 
    Фото: t.me/beldomua

    Чоловік вийшов на пробіжку і не повернувся

    У Києві шукають лідера «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова. 2 серпня він вийшов на ранкову пробіжу й зник.

    Повідомляється, що його телефоном хтось користувався, але одразу клали слухавку. Правоохоронці вже шукають білоруса.

    На сторінці «Білоруського дому в Україні» припускають, що Шишов вийшов на пробіжку зранку, оскільки у будинку, де він живе, немає його спортивного одягу.

    «Вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку й не повернувся. З його номера було зроблено кілька так званих «глухарів», однак зараз зв'язатися з ним неможливо. Більше на зв'язок він не виходив. Ми прочесали масив, де він зазвичай здійснював пробіжки, але ніяких слідів Віталія не виявили», – пишуть на сторінці організації.

    Знайомі Віталія Шишова розповіли «Белсат», що раніше за ним вже стежили невідомі під час пробіжок. Також до нього і до його дівчині підходили підозрілі люди, намагалися розмовляти.

    Поліція повідомлена. Відзначається, що Шишов пропав у Святошинському районі столиці – туди вже направлені патрулі поліції й слідчо-оперативна група. На місце виїхав кінолог, ведуться пошуки.
    Теги: Білорусь Київ розслідування поліція кінолог розшук
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    У Києві зник лідер «Білоруського дому в Україні» Віталій Шишов