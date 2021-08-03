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    «Білоруський дім в Україні»: за загиблим Шишовим стежили і поліція про це знала

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    3 серпня&nbsp;в одному з київських парків&nbsp;знайшли повішеним зниклого напередодні голову &laquo;Білоруського дому в Україні&raquo; Віталія Шишова - «Білоруський дім в Україні»: за загиблим Шишовим стежили і поліція про це знала
    3 серпня в одному з київських парків знайшли повішеним зниклого напередодні голову «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова
    Фото: beldomua

    Смерть Шишова – це «спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного для режиму білоруса»

    Організація «Білоруський дім в Україні» заявляє, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, стежили, і що поліція про це знала. Про це йдеться у заяві «Білоруського дому» в Telegram.

    «За Віталіком велося стеження. Про факти були відповідні повідомлення поліції. Також нас неодноразово попереджали як місцеві джерела, так і свої люди в Республіці Білорусь про всілякі провокації аж до викрадення та ліквідації. Віталій стоїчно і з гумором ставився до цих попереджень, заявляючи, що хоч так можливо БДУ вийде з інфовакууму», – зазначили в організації.

    У «Білоруському домі в Україні» переконані, що смерть Шишова – це «спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного для режиму білоруса», і заявили, що продовжуватимуть домагатися встановлення істини в загибелі Віталія.

    Як відомо, 3 серпня в одному з київських парків знайшли повішеним зниклого напередодні голову «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова.

    Довідка: «Білоруський дім в Україні» – спільнота, створена для взаємодопомоги білорусам, які були змушені виїхати з країни через режим Олександра Лукашенка. Організація надає допомогу з пошуком житла для оренди, легалізацією білорусів в Україні, працевлаштуванням та іншим.

    Нагадаємо, 2 серпня у Києві зник лідер «Білоруського дому в Україні» Віталій Шишов. Чоловік вийшов на пробіжку і не повернувся.

    Знайомі Віталія Шишова розповіли ЗМІ, що раніше за ним вже стежили невідомі під час пробіжок. Також до нього і до його дівчині підходили підозрілі люди, намагалися розмовляти.

    Відзначалося, що Шишов пропав у Святошинському районі столиці – туди були направлені патрулі поліції й слідчо-оперативна група. На місце виїхав кінолог.

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    Теги: Національна поліція України Білорусь Київ смерть активісти самогубство
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    «Білоруський дім в Україні»: за загиблим Шишовим стежили і поліція про це знала