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    Масштабна пожежа на Одещині: палаюче Вилківське лісництво з висоти пташиного польоту

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    Масштабна пожежа на Одещині: палаюче Вилківське лісництво з висоти пташиного польоту

    Кадри пожежі, як з висоти пташиного польоту, так і в безпосередній близькості до вогню

    Масштабна пожежа у Вілковському лісництві, яка вже розкинувся на площу 50 гектарів. Вогонь все ще не вдається загасити.

    За даними ДСНС, станом на 15:50, 19 березня, площа пожежі склала 30 га очерету і 20 га трав'яного настилу в лісовому масиві.

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    Масштабна пожежа на Одещині: палаюче Вилківське лісництво з висоти пташиного польоту
    Масштабна пожежа на Одещині: палаюче Вилківське лісництво з висоти пташиного польоту
    Масштабна пожежа на Одещині: палаюче Вилківське лісництво з висоти пташиного польоту
    Масштабна пожежа на Одещині: палаюче Вилківське лісництво з висоти пташиного польоту
    Масштабна пожежа на Одещині: палаюче Вилківське лісництво з висоти пташиного польоту
    Масштабна пожежа на Одещині: палаюче Вилківське лісництво з висоти пташиного польоту
    Масштабна пожежа на Одещині: палаюче Вилківське лісництво з висоти пташиного польоту
    Масштабна пожежа на Одещині: палаюче Вилківське лісництво з висоти пташиного польоту
    Масштабна пожежа на Одещині: палаюче Вилківське лісництво з висоти пташиного польоту
    Масштабна пожежа на Одещині: палаюче Вилківське лісництво з висоти пташиного польоту
    Масштабна пожежа на Одещині: палаюче Вилківське лісництво з висоти пташиного польоту
    Масштабна пожежа на Одещині: палаюче Вилківське лісництво з висоти пташиного польоту
    Масштабна пожежа на Одещині: палаюче Вилківське лісництво з висоти пташиного польоту
    Масштабна пожежа на Одещині: палаюче Вилківське лісництво з висоти пташиного польоту
    Масштабна пожежа на Одещині: палаюче Вилківське лісництво з висоти пташиного польоту
    Масштабна пожежа на Одещині: палаюче Вилківське лісництво з висоти пташиного польоту
    Масштабна пожежа на Одещині: палаюче Вилківське лісництво з висоти пташиного польоту
    Масштабна пожежа на Одещині: палаюче Вилківське лісництво з висоти пташиного польоту
    Масштабна пожежа на Одещині: палаюче Вилківське лісництво з висоти пташиного польоту
    Масштабна пожежа на Одещині: палаюче Вилківське лісництво з висоти пташиного польоту
    Масштабна пожежа на Одещині: палаюче Вилківське лісництво з висоти пташиного польоту
    Масштабна пожежа на Одещині: палаюче Вилківське лісництво з висоти пташиного польоту
    Масштабна пожежа на Одещині: палаюче Вилківське лісництво з висоти пташиного польоту
    Масштабна пожежа на Одещині: палаюче Вилківське лісництво з висоти пташиного польоту
    Масштабна пожежа на Одещині: палаюче Вилківське лісництво з висоти пташиного польоту
    Масштабна пожежа на Одещині: палаюче Вилківське лісництво з висоти пташиного польоту
    Масштабна пожежа на Одещині: палаюче Вилківське лісництво з висоти пташиного польоту
    Масштабна пожежа на Одещині: палаюче Вилківське лісництво з висоти пташиного польоту
    Масштабна пожежа на Одещині: палаюче Вилківське лісництво з висоти пташиного польоту
    Масштабна пожежа на Одещині: палаюче Вилківське лісництво з висоти пташиного польоту
    Масштабна пожежа на Одещині: палаюче Вилківське лісництво з висоти пташиного польоту
    Масштабна пожежа на Одещині: палаюче Вилківське лісництво з висоти пташиного польоту
    Масштабна пожежа на Одещині: палаюче Вилківське лісництво з висоти пташиного польоту
    Масштабна пожежа на Одещині: палаюче Вилківське лісництво з висоти пташиного польоту
    Масштабна пожежа на Одещині: палаюче Вилківське лісництво з висоти пташиного польоту
    Масштабна пожежа на Одещині: палаюче Вилківське лісництво з висоти пташиного польоту
    Масштабна пожежа на Одещині: палаюче Вилківське лісництво з висоти пташиного польоту
    Масштабна пожежа на Одещині: палаюче Вилківське лісництво з висоти пташиного польоту
    Масштабна пожежа на Одещині: палаюче Вилківське лісництво з висоти пташиного польоту
    Масштабна пожежа на Одещині: палаюче Вилківське лісництво з висоти пташиного польоту
    Масштабна пожежа на Одещині: палаюче Вилківське лісництво з висоти пташиного польоту

    Загрози населеним пунктам немає, зазначили в ДСНС.

    У ліквідації пожежі задіяні 65 чоловік і 16 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС - 58 членів особового складу та 12 одиниць техніки. Крім того, використовується авіація рятувальників.

    Джерело: bessarabiainform.com

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