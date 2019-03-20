Масштабна пожежа на Одещині: палаюче Вилківське лісництво з висоти пташиного польоту



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Кадри пожежі, як з висоти пташиного польоту, так і в безпосередній близькості до вогню

Масштабна пожежа у Вілковському лісництві, яка вже розкинувся на площу 50 гектарів. Вогонь все ще не вдається загасити.

За даними ДСНС, станом на 15:50, 19 березня, площа пожежі склала 30 га очерету і 20 га трав'яного настилу в лісовому масиві.

Загрози населеним пунктам немає, зазначили в ДСНС.

У ліквідації пожежі задіяні 65 чоловік і 16 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС - 58 членів особового складу та 12 одиниць техніки. Крім того, використовується авіація рятувальників.

Джерело: bessarabiainform.com