Харківський екоактивіст підірвав мережу фотосесією у купі сміття (фото)

За допомогою фотосесій Артем Приходько привертає увагу до екологічних проблем

Екологічний активіст з Харкова Артем Приходько викладає на своїй сторінці в Instagram фото та відео в купі сміття на березі річки Уди. За його словами, мета публікацій – привернути увагу суспільства до проблеми забруднення навколишнього середовища.

«Було б смішно, якби не було так брудно. Посил цієї фотосесії – передати наслідки безвідповідального ставлення людини до природи. Уявіть, що на нас чекає через 10-20 років, якщо людина не почне нести відповідальність за свої дії. Прошу кожного задуматися та почати діяти», – підписав він одну зі своїх публікацій.

У підписі до іншого допису Артем звітує, що йому разом із однодумцями вдалося протягом літа дещо очистити річку.

«З травня до кінця серпня я з друзями щосуботи їздив на річку Уди. Там ми чистили річку від сміття, зібрали понад 108 тонн сміття (пластику, скляних пляшок, дерева, шприців, мертвих собак в мішках і багато іншого. Разом з друзями звільнили 2 кілометри річки від сміттєвих островів, розробили сміттєвий уловлювач, який стоятиме на перешкоді утворенню нових сміттєвих заторів. Познайомився з сотнями цікавих людей, які тепер стали моїми друзями. Літо 2021 було чудовим. Суботники залишили після себе безліч приємних спогадів», – підсумовує він.

Нагадаємо, Держекоінспекція підрахувала збитки, які було завдано «Житомирводоканалом» в результаті забруднення річки Тетерів.

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