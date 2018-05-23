СБУ: Інформація про заклики «ІД» до терактів у Києві – російський фейк



Розсилка ВІДПРАВИТИ

СБУ дослідила, що повідомлення розміщувались з акаунтів, які не мають відношення до самого ІД

Служба безпеки України заявляє, що інформація про заклики представників терористичної організації «Ісламська держава» влаштувати теракти під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві фейкова. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook речник СБУ Олена Гітлянська.

За її словами, ця інформація була вигадана російськими пропагандистами.

«Дійсно, в одній із соціальних мереж з’явилися повідомлення від імені терористичної організації Ісламська Держава про нібито заплановані на 26 травня у Києві терористичні атаки під час проведення фінального матчу Ліги Чемпіонів УЄФА. Наші експерти, дослідивши ці повідомлення, встановили, що вони розміщувались з акаунтів, які не мають відношення до самого ІГІЛ. Тому ми вважаємо, що інформаційний «вкид» був зроблений з єдиною метою – залякати та посіяти паніку серед мешканців та гостей столиці України», - повідомила Гітлянська.

Вона зазначила, що СБУ робить все від неї залежне, щоб свято футболу відбулось мирно і спокійно.

Речник СБУ закликала журналістів «не поширювати сумнівні повідомлення від іноземних таблоїдів, які було вигадано «за поребріком».

Нагадаємо, раніше видання The Sun повідомило, що представники терористичної організації «Ісламська держава» на своїх Telegram-каналах закликають влаштувати теракти під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві.