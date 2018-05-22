Терористи «Ісламської держави» закликають до терактів на фіналі Ліги чемпіонів у Києві - The Sun



Розсилка ВІДПРАВИТИ

НСК «Олімпійський»

Терористів-одинаків закликають здійснювати ножові атаки і автомобільні наїзди на людей в українській столиці

Представники терористичної організації «Ісламська держава» на своїх Telegram-каналах закликають влаштувати теракти під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві, передає The Sun.

За інформацією видання, радикальні ісламісти розповсюджують заклики до терористичних атак у приватних Telegram-каналах.

Як зазначається, «ІД» закликає влаштувати 26 травня теракти в Києві, де відбудеться фінальний матч Ліги чемпіонів. Об’єктами атаки повинні стати вболівальники англійського «Ліверпуля» та іспанського «Реалу», які зустрінуться у вирішальному матчі.

Терористів-одинаків закликають здійснювати ножові атаки і автомобільні наїзди на людей в українській столиці.

Очікується, що тисячі вболівальників фіналістів Ліги Чемпіонів — футбольних клубів «Ліверпуль» та «Реал», поїдуть до України — країни, у якій, за словами видання, «переховуються сотні біженців джихадистів».

«Близько 500, в основному, російських екс-членів «ІД», які колись залишили фронт Іраку та Сирії, і переховуються від служб безпеки на своїй батьківщині. Екстремісти з промитими мізками використовували слабкі місця кордону для в’їзду в Україну — часто через Туреччину», — пише видання.

Зазначається, що нещодавно на каналах «ІД» було поширено плакат, на якому зображений бойовик зі зброєю на тлі київського НСК «Олімпійський», де відбудеться матч. Автори повідомлень закликають терористів здійснювати напади у центрі міста.

У останньому повідомленні представники «Ісламської держави» погрожували «залити футбольне поле кров’ю» та опублікували плакат, із зображенням Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду із відрізаними головами.

Джерело: УНН