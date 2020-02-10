СБУ ліквідувала під Києвом нарколабораторію, організовану колишніми копами (фото)



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Під час обшуку вилучено велику кількість прекурсорів та обладнання для виготовлення наркотиків Фото: СБУ

Під час обшуків вилучено наркотиків, вартість яких на чорному ринку складає 4,9 млн грн

Служба безпеки України ліквідувала на Київщині потужну нарколабораторію з виготовлення метадону та амфетаміну.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У межах розпочатого кримінального провадження, оперативники спецслужби встановили, що організували наркобізнес колишні працівники поліції. Вони облаштували нарколабораторію на околиці Обухова у промисловому приміщенні.

На місяць зловмисники виготовляли до 5 кілограмів метадону та до 10 амфетаміну. «Товар» наркоділки збували дилерам по всій території України. За отримані гроші учасники угруповання купували будинки, квартири та елітні авто.

Під час проведення обшуків за місцем знаходження підпільного «виробництва», правоохоронці вилучили понад 2 кілограми метадону, 3,5 кг амфетаміну. Вартість наркотиків на чорному ринку складає 4,9 млн гривень.

Також виявлено 4,7 кг метадону в рідкому стані, який перебував у процесі обробки, велику кількість прекурсорів та обладнання для виготовлення наркотиків.

Співробітники спецслужби затримали у нарколабораторії, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу, трьох учасників угруповання. Серед них двоє організаторів – колишніх поліцейських.

Триває досудове слідство за ст. 207 Кримінального кодексу України. вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Продовжуються слідчі дії для документування та притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників угруповання.

Операція проводилась під процесуальним керівництвом Київської прокуратури №1.