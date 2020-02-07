Поліція перекрила міжнародні канали постачання наркотиків у Київ (фото)



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Усім фігурантам оголошено підозру у виготовленні та збуті наркотичних засобів Фото: Нацполіція

Слідчі вилучили «товар» на понад 1,5 млн грн

Працівники управління протидії наркозлочинності столичної поліції за участю працівників кіберполіції та силової підтримки спецпідрозділу поліції припинили незаконну діяльність двох міжнародних каналів постачання наркотиків до столиці та інтернет-магазину з продажу психотропних речовин.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність угруповання з 5 осіб, які займалися контрабандою наркотичних засобів з Республіки Молдова та Чеської Республіки, а також виготовленням та збутом психотропних речовин в українські регіони.

«Ми встановили, що до складу групи входили троє чоловіків – організатор і збувачі, 1995 та 1994 років народження, та дві жінки-оператори, 1995 та 1996 років народження, які приймали замовлення. Лабораторія знаходилась у Київській області, а склад для збереження наркотичних речовин – у Шевченківському районі столиці», - повідомив заступник начальника управління протидії наркозлочинності ГУНП у Києві Юрій Контвіцький.

Під час санкціонованих обшуків слідчі виявили та вилучили автоматизоване обладнання для масового виготовлення таблеток «екстазі» та понад тисячу штук готових таблеток, близько одного кілограма амфетаміну, одного кілограма «шишок» канабісу, 200 грамів МДМА тощо. Також поліцейські вилучили комп’ютерне обладнання, ґаджети, банківські картки, автомобілі, якими пересувалися зловмисники, нотатки та чорнові записи та інші речові докази.

За цінами «чорного ринку» вартість вилучених наркотиків складає майже 1,5 млн гривень.

Усім фігурантам оголошено підозру у вчиненні злочину, за який передбачено до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Трьох основних фігурантів затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу», - додав Контвіцький.