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    Бразилець, у якого в київському аеропорту знайшли 4 кг кокаїну, отримав десять років тюрми

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    Під час огляду багажу громадянина Бразилії з подвійного дна його валізи вилучили 2 пакунки з кокаїном - Бразилець, у якого в київському аеропорту знайшли 4 кг кокаїну, отримав десять років тюрми
    Під час огляду багажу громадянина Бразилії з подвійного дна його валізи вилучили 2 пакунки з кокаїном
    Фото: Прокуратура Києва

    Наркотики у бразильця виявили в аеропорту «Київ»

    Солом’янським районним судом Києва до 10 років позбавлення волі засуджено 25-річного громадянина Бразилії, викритого на контрабанді кокаїну в особливо великих розмірах.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    Злочин стався 22 жовтня 2018 року в приміщенні міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни). Під час огляду багажу громадянина Бразилії з подвійного дна його валізи вилучили 2 пакунки, всередині яких знаходилася порошкоподібна речовина білого кольору – кокаїн вагою 4,1 кг.

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    Бразилець, у якого в київському аеропорту знайшли 4 кг кокаїну, отримав десять років тюрми
    Бразилець, у якого в київському аеропорту знайшли 4 кг кокаїну, отримав десять років тюрми
    Бразилець, у якого в київському аеропорту знайшли 4 кг кокаїну, отримав десять років тюрми
    Бразилець, у якого в київському аеропорту знайшли 4 кг кокаїну, отримав десять років тюрми

    За результатами досудового слідства дії іноземця кваліфіковано за ч. 3 ст. 305 КК України (контрабанда наркотичних засобів в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне зберігання та перевезення наркотичних засобів з метою збуту в особливо великих розмірах).

    Вироком Солом’янського районного суду Києва з урахуванням позиції прокурора зловмисника визнано винним у вчиненні інкримінованих злочинів та призначено остаточне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке належить обвинуваченому на праві власності на території України.

    прокуратура Київ суд контрабанда наркотики Бразилія Аеропорт Київ злочин
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