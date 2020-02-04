На Київщині затримано банду з наркотиками на мільйон гривень (фото, відео)



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Під час обшуків правоохоронці вилучили велику кількість марихуани, метадону та амфетамін Фото: Нацполіція

Наркоторговці збували заборонені речовини через Telegram-канал

Поліція Київщини затримала злочинну групу, яка займалась збутом наркотиків через Telegram-канал. У викритті та затриманні злочинної організованої групи брали участь працівники Управління протидії наркозлочинності поліції Київщини спільно зі співробітниками Слідчого Управління та під процесуальним керівництвом прокуратури області.

Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, молоді особи чітко розподілили між собою ролі і за допомогою Telegram-каналу збували низку наркотичних засобів. Купували їхній «товар» наркозалежні особи столиці та Київської області.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання фігурантів поліцейські виявили та вилучили велику кількість марихуани, метадону та амфетамін. Вартість наркотичних речовин за цінами «чорного ринку» складає понад 1 млн гривень.

Також вилучено банківські картки, на які надходили кошти за збут наркотичних речовин, мобільні телефони та різноманітне лабораторне обладнання, за допомогою якого зловмисники виготовляли наркотичні засоби.

Зловмисники затримані у порядку ст. 208 КПК України. Встановлено, що до злочинної групи входить громадянин Росії. На даний час працівники поліції перевіряють іноземця щодо його законного перебування в Україні, встановлюють мету його приїзду.

Також працівники поліції встановлюють інших фігурантів, причетних до організації збуту наркотиків.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі затриманим зловмисникам оголошено про підозру. Запобіжний захід для них обере суд.