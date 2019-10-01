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    Новини

    СБУ підозрює комунальників Кличка в оборудках з квартирами

    • Розсилка
    СБУ підозрює комунальників Кличка в оборудках з квартирами

    Комунальники виводили квартири на посередників, у яких осідали 20-30%

    Слідчі Головного управління Служби безпеки України в Києві та Київській області у серпні відкрили кримінальне провадження за фактом того, що посадові особи Київської міської держадміністрації спільно з керівниками столичних комунальних підприємств і службовими особами приватних фірм створили схему з привласнення і розтрати бюджетних коштів. Про це свідчать ухвали Дніпровського райсуду Києва від 11 вересня.

    Протиправна діяльність полягала у відчуженні квартир, що будувались комунальними підприємствами Києва – «Житлоінвестбуд-УКБ» і «Спецжитлофонд».

    За даними слідства, КП укладали з приватними компаніями «попередні договори купівлі-продажу квартир», у яких зазначалися ціни нижче ринкових. Фірми гроші за квартири не сплачували.

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    Натомість ці компанії підшукували реальних покупців, які за договором «переуступки права вимоги» сплачували:

    • суму, зазначену у «попередньому договорі», на користь комунальних підприємств;
    • 20-30% цієї суми на користь вказаних компаній-посередників.

    Таким чином у 2016-2019 роках «Житлоінвестбуд-УКБ» уклав «попередні договори купівлі-продажу квартир» з 36 компаніями-посередниками, а «Спецжитлофонд» – з 19. Перелік компаній дивіться нижче.

    11 вересня суд надав слідчим доступ до оригіналів договорів, укладених комунальниками з посередниками.

    Це один із епізодів, які СБУ розслідує у вказаному кримінальному провадженні № 42019100000000481 від 06.08.2019 за ч.3 ст.191 КК України.

    За другим епізодом розслідуються обставини перемоги ТОВ «Еко-Буд-Трейд» на «розіграних» тендерах комунальних підприємств КМДА (КП «Спецжитлофонд», КП «Житлоінвестбуд-УКБ», КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва») щодо будівництва та реконструкції житлових будинків і доріг (автошляхів) на загальну суму 521,59 млн грн. А також – у закупівлях на 7,09 млрд грн, які провели КП «Спецжитлофонд» і КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» у 2017-2018 роках щодо будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у Києві, житлових будинків, будівництва каналізації та каналізаційного колектору.

    Справа СБУ була відкрита у серпні, коли спецслужбу очолив колишній директор ТОВ «Квартал 95» Іван Баканов.

    ТОВ «Еко-Буд-Трейд» було засноване у грудні 2014 р., його власниками були житель Кіровограда Юрій Венжик і Дмитро Кириченко з села Росава на Київщині. 20 грудня 2015 р. фірма змінила власника і директора, ним став киянин Максим Половко, який через ланцюжок партнерів пов’язаний із компаніями, близькими до екс-директора КП «Житлоінвестбуд-УКБ» Вячеслава Непопа та Михайла Голиці – екс-очільника Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА та президента АТ «ХК «Київміськбуд».

    Як відомо, Вячеслав Непоп очолював КП «Житлоінвестбуд-УКБ» з 2002 по 2018 р. 27 липня 2018 року він був призначений заступником голови КМДА Віталія Кличка.

    КП «Спецжитлофонд» з 2016 року очолює депутат Київради від фракції БПП Володимир Шарій.

    За даними слідства, КП «Житлоінвестбуд-УКБ» протягом 2016-2019 років укладало угоди купівлі-продажу майнових прав з такими підприємствами:

    • ТОВ «Миколаївське Сільськогосподарське-рибоводне підприємство» (код ЄДРПОУ 00476725),
    • ТОВ «БК «Нові Зодчі» (код ЄДРПОУ 40848812),
    • ТОВ «Аква-Технік» (код ЄДРПОУ 39780112),
    • ТОВ «Виробниче підприємство «Елкор» (код ЄДРПОУ 39639319),
    • ТОВ «Будівельна компанія «ЗЗБК №1» (код ЄДРПОУ 38979107),
    • ТОВ «Українські бізнес комунікації» (код ЄДРПОУ 38910488),
    • ТОВ «Лондрі сервіс» (код ЄДРПОУ 38734971),
    • ТОВ «Укрпромжитлобуд» (код ЄДРПОУ 38657358),
    • ТОВ «Комстейт» (код ЄДРПОУ 38213622),
    • Обслуговуючий Кооператив «Горизонт Сервіс» (код ЄДРПОУ 36832602),
    • ТОВ «Рекламно- інформативне агентство «Гранд сіті» (код ЄДРПОУ 35619681),
    • ТОВ «Маєтокінвест» (код ЄДРПОУ 34493399),
    • Фемерське господарство «Ян-агро» (код ЄДРПОУ 34131782),
    • ТОВ «Євростиль-с» (код ЄДРПОУ 33544384),
    • Комунальне комерційне унітарне підприємство «Фінансова компанія «Житло-інвест» Головного управління житлового забезпечення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ 32855406),
    • ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ізолітсервіс» (код ЄДРПОУ 31202038),
    • ТОВ «Будівельна Компанія «Міськбудінвест» (код ЄДРПОУ 31175387),
    • ТОВ «Будматеріали-вторресурси» (код ЄДРПОУ 30550615),
    • Дочірнє підприємство «Фільман Гмбх» (код ЄДРПОУ 30313805),
    • СТ «Інбуд» (код ЄДРПОУ 25661122),
    • Федорівська приватна аптека (код ЄДРПОУ 22749388),
    • ТОВ «Спільне підприємство з іноземними інвестиціями «Украфлора» (код ЄДРПОУ 20006298),
    • ТОВ «Комінвєст» (код ЄДРПОУ 18019170),
    • ПрАТ «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332),
    • ТОВ «Варда спецбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 39481351),
    • ТОВ «Кальбет хаус» (код ЄДРПОУ 38934781),
    • ТОВ «Євро клуб» (код ЄДРПОУ 37856713),
    • ТОВ «Український холдинг будівельних проектів» (код ЄДРПОУ 37402189),
    • ТОВ «Автогран» (код ЄДРПОУ 36474069),
    • ТОВ «Хрістіан дерр» (код ЄДРПОУ 3378351),
    • ТОВ «Комерційно-виробниче підприємство «Змішторг» (код ЄДРПОУ 30682221),
    • ТОВ «Ванбуд» (код ЄДРПОУ 25405583),
    • ТОВ «Укрбуд девелопмент» (код ЄДРПОУ 32920218),
    • ТОВ «БК «Азур Груп» (код ЄДРПОУ 37312682),
    • ТОВ «Прімекс-ніка» (код ЄДРПОУ 30521888),
    • Дочірнє підприємство «Центр технологій «Поліграм» (код ЄДРПОУ 32498400).

    За даними слідства, КП «Спецжитлофонд» протягом 2016-2019 років укладало угоди купівлі-продажу майнових прав з такими підприємствами:

    • ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (код ЄДРПОУ 00039002),
    • ТОВ «Юфт» (код ЄДРПОУ 38735556),
    • ТОВ «Роял бiлдiнгс девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38387649),
    • ТОВ «Руссоль-Україна» (код ЄДРПОУ 37653064),
    • ТОВ «Зеніт-Авто» (код ЄДРПОУ 34879554),
    • ТОВ «Будсервіс 2» (код ЄДРПОУ 33776996),
    • Комунальне комерційне унітарне підприємство «Фінансова компанія «Житло-інвест» Головного управління житлового забезпечення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ 32855406),
    • ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259),
    • ТОВ «Скайбуд групп» (код ЄДРПОУ 39861149),
    • ТОВ «Варда Спецбуд монтаж» (код ЄДРПОУ 39481351),
    • ТОВ «Проектно-виробничий центр «Сервіт» (код ЄДРПОУ 39074813),
    • ТОВ «Транс-Аерохендлінг» (код ЄДРПОУ 38742485),
    • ПАТ «Айбокс Банк» (код ЄДРПОУ 21570492),
    • ТОВ «Графенплюс» (код ЄДРПОУ 41494045),
    • ТОВ «ЕК-Пропертi» (код ЄДРПОУ 42328516),
    • ТОВ «Черкаський науково-виробничий центр по біологічному захисту рослин» (код ЄДРПОУ 00717867),
    • ТОВ «Варда спецбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 39481351),
    • ТОВ «Трансторг ЮА» (код ЄДРПОУ 41951849),
    • ТОВ «Норяй Енерджi Україна» (код ЄДРПОУ 40783017).

    Джерело: Наші гроші

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