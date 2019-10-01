СБУ підозрює комунальників Кличка в оборудках з квартирами
Комунальники виводили квартири на посередників, у яких осідали 20-30%
Слідчі Головного управління Служби безпеки України в Києві та Київській області у серпні відкрили кримінальне провадження за фактом того, що посадові особи Київської міської держадміністрації спільно з керівниками столичних комунальних підприємств і службовими особами приватних фірм створили схему з привласнення і розтрати бюджетних коштів. Про це свідчать ухвали Дніпровського райсуду Києва від 11 вересня.
Протиправна діяльність полягала у відчуженні квартир, що будувались комунальними підприємствами Києва – «Житлоінвестбуд-УКБ» і «Спецжитлофонд».
За даними слідства, КП укладали з приватними компаніями «попередні договори купівлі-продажу квартир», у яких зазначалися ціни нижче ринкових. Фірми гроші за квартири не сплачували.
Натомість ці компанії підшукували реальних покупців, які за договором «переуступки права вимоги» сплачували:
- суму, зазначену у «попередньому договорі», на користь комунальних підприємств;
- 20-30% цієї суми на користь вказаних компаній-посередників.
Таким чином у 2016-2019 роках «Житлоінвестбуд-УКБ» уклав «попередні договори купівлі-продажу квартир» з 36 компаніями-посередниками, а «Спецжитлофонд» – з 19. Перелік компаній дивіться нижче.
11 вересня суд надав слідчим доступ до оригіналів договорів, укладених комунальниками з посередниками.
Це один із епізодів, які СБУ розслідує у вказаному кримінальному провадженні № 42019100000000481 від 06.08.2019 за ч.3 ст.191 КК України.
За другим епізодом розслідуються обставини перемоги ТОВ «Еко-Буд-Трейд» на «розіграних» тендерах комунальних підприємств КМДА (КП «Спецжитлофонд», КП «Житлоінвестбуд-УКБ», КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва») щодо будівництва та реконструкції житлових будинків і доріг (автошляхів) на загальну суму 521,59 млн грн. А також – у закупівлях на 7,09 млрд грн, які провели КП «Спецжитлофонд» і КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» у 2017-2018 роках щодо будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у Києві, житлових будинків, будівництва каналізації та каналізаційного колектору.
Справа СБУ була відкрита у серпні, коли спецслужбу очолив колишній директор ТОВ «Квартал 95» Іван Баканов.
ТОВ «Еко-Буд-Трейд» було засноване у грудні 2014 р., його власниками були житель Кіровограда Юрій Венжик і Дмитро Кириченко з села Росава на Київщині. 20 грудня 2015 р. фірма змінила власника і директора, ним став киянин Максим Половко, який через ланцюжок партнерів пов’язаний із компаніями, близькими до екс-директора КП «Житлоінвестбуд-УКБ» Вячеслава Непопа та Михайла Голиці – екс-очільника Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА та президента АТ «ХК «Київміськбуд».
Як відомо, Вячеслав Непоп очолював КП «Житлоінвестбуд-УКБ» з 2002 по 2018 р. 27 липня 2018 року він був призначений заступником голови КМДА Віталія Кличка.
КП «Спецжитлофонд» з 2016 року очолює депутат Київради від фракції БПП Володимир Шарій.
За даними слідства, КП «Житлоінвестбуд-УКБ» протягом 2016-2019 років укладало угоди купівлі-продажу майнових прав з такими підприємствами:
- ТОВ «Миколаївське Сільськогосподарське-рибоводне підприємство» (код ЄДРПОУ 00476725),
- ТОВ «БК «Нові Зодчі» (код ЄДРПОУ 40848812),
- ТОВ «Аква-Технік» (код ЄДРПОУ 39780112),
- ТОВ «Виробниче підприємство «Елкор» (код ЄДРПОУ 39639319),
- ТОВ «Будівельна компанія «ЗЗБК №1» (код ЄДРПОУ 38979107),
- ТОВ «Українські бізнес комунікації» (код ЄДРПОУ 38910488),
- ТОВ «Лондрі сервіс» (код ЄДРПОУ 38734971),
- ТОВ «Укрпромжитлобуд» (код ЄДРПОУ 38657358),
- ТОВ «Комстейт» (код ЄДРПОУ 38213622),
- Обслуговуючий Кооператив «Горизонт Сервіс» (код ЄДРПОУ 36832602),
- ТОВ «Рекламно- інформативне агентство «Гранд сіті» (код ЄДРПОУ 35619681),
- ТОВ «Маєтокінвест» (код ЄДРПОУ 34493399),
- Фемерське господарство «Ян-агро» (код ЄДРПОУ 34131782),
- ТОВ «Євростиль-с» (код ЄДРПОУ 33544384),
- Комунальне комерційне унітарне підприємство «Фінансова компанія «Житло-інвест» Головного управління житлового забезпечення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ 32855406),
- ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ізолітсервіс» (код ЄДРПОУ 31202038),
- ТОВ «Будівельна Компанія «Міськбудінвест» (код ЄДРПОУ 31175387),
- ТОВ «Будматеріали-вторресурси» (код ЄДРПОУ 30550615),
- Дочірнє підприємство «Фільман Гмбх» (код ЄДРПОУ 30313805),
- СТ «Інбуд» (код ЄДРПОУ 25661122),
- Федорівська приватна аптека (код ЄДРПОУ 22749388),
- ТОВ «Спільне підприємство з іноземними інвестиціями «Украфлора» (код ЄДРПОУ 20006298),
- ТОВ «Комінвєст» (код ЄДРПОУ 18019170),
- ПрАТ «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332),
- ТОВ «Варда спецбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 39481351),
- ТОВ «Кальбет хаус» (код ЄДРПОУ 38934781),
- ТОВ «Євро клуб» (код ЄДРПОУ 37856713),
- ТОВ «Український холдинг будівельних проектів» (код ЄДРПОУ 37402189),
- ТОВ «Автогран» (код ЄДРПОУ 36474069),
- ТОВ «Хрістіан дерр» (код ЄДРПОУ 3378351),
- ТОВ «Комерційно-виробниче підприємство «Змішторг» (код ЄДРПОУ 30682221),
- ТОВ «Ванбуд» (код ЄДРПОУ 25405583),
- ТОВ «Укрбуд девелопмент» (код ЄДРПОУ 32920218),
- ТОВ «БК «Азур Груп» (код ЄДРПОУ 37312682),
- ТОВ «Прімекс-ніка» (код ЄДРПОУ 30521888),
- Дочірнє підприємство «Центр технологій «Поліграм» (код ЄДРПОУ 32498400).
За даними слідства, КП «Спецжитлофонд» протягом 2016-2019 років укладало угоди купівлі-продажу майнових прав з такими підприємствами:
- ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (код ЄДРПОУ 00039002),
- ТОВ «Юфт» (код ЄДРПОУ 38735556),
- ТОВ «Роял бiлдiнгс девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38387649),
- ТОВ «Руссоль-Україна» (код ЄДРПОУ 37653064),
- ТОВ «Зеніт-Авто» (код ЄДРПОУ 34879554),
- ТОВ «Будсервіс 2» (код ЄДРПОУ 33776996),
- Комунальне комерційне унітарне підприємство «Фінансова компанія «Житло-інвест» Головного управління житлового забезпечення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ 32855406),
- ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259),
- ТОВ «Скайбуд групп» (код ЄДРПОУ 39861149),
- ТОВ «Варда Спецбуд монтаж» (код ЄДРПОУ 39481351),
- ТОВ «Проектно-виробничий центр «Сервіт» (код ЄДРПОУ 39074813),
- ТОВ «Транс-Аерохендлінг» (код ЄДРПОУ 38742485),
- ПАТ «Айбокс Банк» (код ЄДРПОУ 21570492),
- ТОВ «Графенплюс» (код ЄДРПОУ 41494045),
- ТОВ «ЕК-Пропертi» (код ЄДРПОУ 42328516),
- ТОВ «Черкаський науково-виробничий центр по біологічному захисту рослин» (код ЄДРПОУ 00717867),
- ТОВ «Варда спецбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 39481351),
- ТОВ «Трансторг ЮА» (код ЄДРПОУ 41951849),
- ТОВ «Норяй Енерджi Україна» (код ЄДРПОУ 40783017).
Джерело: Наші гроші