Кличко показав, як керує столицею за допомогою планшета



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Мер Києва Віталій Кличко може в будь-якій точці світу керувати процесами у столиці

На планшеті мера Києва є інформація про всі ключові показники зі стратегічних сфер міста

Мер Києва Віталій Кличко показав, як можна керувати процесами в місті за допомогою спеціальних додатків, встановлених у планшеті. Презентація відбулася в рамках Kyiv Smart City Forum 2019.

Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

«Smart city потребує smart інструментів. На моєму планшеті є інформація про всі ключові показники зі стратегічних сфер міста. Завдяки інноваційним інструментам ми створили систему Електронного документообігу. З її допомогою я можу, незалежно від свого місцезнаходження, в будь-якій точці світу, у будь-який момент, підписувати розпорядження з допомогою електронного цифрового підпису. Бачити хто виконавець моїх доручень, і, відповідно, контролювати як відбувається виконання поставлених завдань», - розповів Кличко.

Він також показав, як за допомогою GPS-трекерів та бортових комп’ютерів, встановлених у авто комунальної техніки, можна контролювати її роботу. Під онлайн-контролем сьогодні 1211 одиниць громадського транспорту та 729 технологічних машин.

Також програма дає можливість отримати оперативну інформацію з різних сфер життєдіяльності міста. Наприклад, скільки мешканців звернулося за матеріальною допомогою, які підрозділи КМДА працюють ефективніше. З яких питань кияни звертаються до контактного центру, статус їх виконання.

«Дані про фінансові показники, про платників податків, про кількість місць у школах та дитсадках по районах, і багато іншої інформації. Все це допомагає в ухваленні рішень для ефективного управління та розвитку міста, - заявив Кличко. - Ці проекти - тільки початок втілення «розумних» технологій. Бо ми налаштовані і надалі робити Київ «розумнішим». Адже вже на досвіді бачимо, наскільки ефективним є впровадження інновацій в міське управління. Ми поширюємо свій досвід на інші міста України. А також відкриті для досвіду успішних смарт-міст світу. Особливо у пріоритетних для нас галузях - безпеці, транспорті, е-демократії, освіті, медицині, IT-стартапах».

Нагадаємо, столичний голова заявив, що все, що тільки починає робити Україна для втілення «розумних» технологій, Київ вже використовує.

Київ сьогодні посідає 34 місце у світовому рейтингу стартапів StartupBlink.