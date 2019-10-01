Кияни закликали Раду не приймати жоден із поданих законопроєктів про столицю



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Для багатьох киян досі незрозуміло, за що йде запекла боротьба: за добробут киян чи за владу над столицею

30 вересня у Колоній залі Київської міської держадміністрації пройшло громадське обговорення чотирьох законопроєктів про столицю.

Результатом обговорення стала резолюція, яка містить чіткі пропозиції, яким чином кияни бачать подальшу роботу у законодавчому полі щодо Закону про столицю. Про це повідомив народний депутат 8-го скликання Ігор Луценко на своїй сторінці у Facebook.

Ця резолюція відкрита до підписання.

Луценко оприлюднив її текст і закликав підписуватися організаціями та індивідуально.

Резолюція зборів членів територіальної громади м. Києва з обговорення законодавчих перетворень щодо закону України «Про столицю України – місто - герой Київ»

Громада Києва стурбована тим, що відбувається навколо законодавчих перетворень Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ». Для багатьох киян досі незрозуміло, за що йде запекла боротьба: за добробут киян чи за владу над столицею.

Наявність в Основному Законі спеціальних норм про визначення законом особливостей здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування в місті Києві (ч. 2 ст. 118 та ч. 2 ст. 140 Конституції України відповідно) не повинна зводитися до довільного встановлення винятків із загальних правил. Закріплена Конституцією України загальна система органів та посадових осіб місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади та основні конституційні засади, на яких має будуватись їх діяльність, повинні враховуватись відповідними законодавчими актами.

Звертаємось до Президента України, голови Верховної Ради України, лідерів парламентських фракцій та груп, народних депутатів України, авторів законопроєктів, що стосуються Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ», щодо необхідності проведення широкого громадського обговорення з залученням членів територіальної громади міста Києва, незалежних фахівців та експертів:

До Президента України Володимира Зеленського:

- забезпечити дотримання конституційних прав громадян України, а саме дотримання положень статей 3, 5, 7, 22, 38, 57, 140 Конституції України народними депутатами України при розробці будь-яких змін до законів України;

До Верховної Ради України:

- врахувати однозначні висновки Науково-експертного управління Верховної Ради, не підтримувати жоден із поданих законопроєктів, що стосуються Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ», натомість, на базі профільного комітету створити робочу групу за участю громадськості, об’єднати всі подані законопроекти і розглядати за участю членів територіальної громади міста Києва, представників громадських організацій, незалежних фахівців та експертів;

- забезпечити належне інформування членів територіальної громади міста Києва про перебіг подій навколо законодавчих перетворень Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ»;

- сприяти у проведенні та організації парламентських слухань щодо законодавчих перетворень та змін до Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ», з залученням членів територіальної громади м. Києва, представників громадських організацій, утворених в місті Києві громадських рад всіх рівнів, органів самоорганізації населення, лідерів громадської думки, незалежних фахівців та експертів;

- винести на розгляд Верховної Ради України вказаний законопроєкт лише після проведення парламентських слухань, широкого громадського обговорення на загальноміському та районному рівнях, із залученням членів територіальної громади м. Києва, представників громадських організацій, утворених в місті Києві громадських рад всіх рівнів та органів самоорганізації населення, лідерів громадської думки, незалежних фахівців та експертів;

- у Рекомендаціях парламентських слухань, визначити ключові положення законопроекту та закріпити завдання, на вирішення яких він буде розроблятись.

До Київського міського голови Віталія Кличка:

забезпечити організацію та проведення обговорення законопроєктів що стосуються Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ» на загальноміському та районному рівнях, із залученням членів територіальної громади м. Києва, представників громадських організацій, утворених в місті Києві громадських рад всіх рівнів та органів самоорганізації населення, лідерів громадської думки, незалежних фахівців та експертів.

Нагадаємо, у Верховну Раду внесли законопроєкт «Про столицю України - місто-герой Київ», який передбачає позачергові вибори мера Києва та Київської міської ради 8 грудня 2019 року.

Крім того, депутат від «Слуги народу» і колишній гендиректор медіахолдигу «1+1 медіа» Олександр Ткаченко просить прем’єра ініціювати аудит діяльності Кличка і КМДА.

4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу президента.

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