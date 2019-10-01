Київ - на 34-му місці у світовому рейтингу стартапів StartupBlink



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Мер столиці Віталій Кличко виступив на Kyiv Smart City Forum 2019

Мер Києва розповів про впровадження системи smart city

Київ сьогодні посідає 34 місце у світовому рейтингу стартапів StartupBlink. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко під час виступу на Kyiv Smart City Forum 2019.

Мер зазначив, що цей факт теж сприятиме реалізації технологічних проектів та цікавих ідей для міського розвитку, повідомляє пресслужба столичного голови.

«Впроваджувати систему smart city ми почали буквально з нуля. І створили велику технологічну платформу міста. А це, перш за все, інфраструктура. Уявіть, для того, щоб охопити власною мережею комунальні підприємства, школи, лікарні, підрозділи КМДА, проклали понад 400 кілометрів оптоволоконних ліній! Завдяки цьому сьогодні всі міські заклади об’єднані спільною мережею зв’язку. Ці цифрові технології стали базою для електронних міських сервісів», - наголосив Кличко.

За його словами, обов’язковою складовою розвитку кожного міста і Києва, зокрема, є його активні та небайдужі мешканці. Завдяки сервісам електронної демократії кияни долучаються до змін у столиці.

«І разом ми робимо наше місто комфортнішим та гарнішим, - підкреслив Кличко. - Контактний центр 1551 приймає пропозиції та скарги від мешканців з різних питань – ЖКГ, благоустрій, транспорт. Система онлайн-петицій стала ще одним інструментом взаємодії громади та влади. 600 тисяч киян вже скористались цим сервісом. Також усе більше мешканців столиці беруть участь зі своїми проектами в «Громадському бюджеті». Цього року перемогли 554 проекти на суму 150 мільйонів гривень, які виділяє місто. 4 ж роки тому, коли ми починали, їх було всього 62. Скейт-парк, фестивалі, нові комп’ютери в школах, навчання для літніх людей – це лише деякі приклади сотень цікавих проектів».

Мер також зазначив, що smart city інфраструктура – це не тільки ефективне управління. Її головне завдання – створення безпечного та комфортного середовища для мешканців міста. Тому Київ максимально широко використовує цифрові інструменти для запуску нових та вдосконалення існуючих сервісів для мешканців та бізнесу.

«Для того, щоб кияни завжди мали доступ до інформації про діяльність влади щодо наповнення та витрат з міської казни, ми створили портал «Відкритий бюджет». Ми першими запровадили електронні закупівлі через систему ProZorro, відкриті аукціони, зробили всі процеси відкритими, що вже зекономили місту понад 6 мільярдів гривень. Активно використовують кияни і платформу «Майно» з даними про майновий комплекс міста - об’єкти міської інфраструктури, земельні ділянки, паркувальні майданчики, нерухомість та ще більше 40 шарів інформації. А також Єдиний веб-портал», - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, столичний голова заявив, що все, що тільки починає робити Україна для втілення «розумних» технологій, Київ вже використовує.