Новий міністр екології був помічником регіонала-сепаратиста та має зв'язки з бойовиками ДНР

Абрамовського на посаду міністра рекомендував профільний парламентський комітет

Невже саме так повинен підбирати кадри «простий вчитель», щоб жити «як президент»?

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Романа Абрамовского, связанного с боевиками «ДНР» и депутатом, близким к «Юре Енакиевскому», Слуги народа назначили министром экологии. Дело Злочевского получило достойных преемников благодаря Владимиру Зеленскому

Назначение Романа Абрамовского министром экологии это история, которая достойна отдельного упоминания - ведь случайности не случайны.

Абрамовский был помощником народного депутата Партии регионов Александра Бобкова, который в начале войны стал предателем, перешел на сторону российских наемников и принял участие в боевых действиях против Украины.

В феврале 2015-го неожиданно из помощников депутата Абрамовский был назначен сразу заместителем министра регионального развития, и занимал этот пост до октября 2015-го. Как это возможно, чтобы человек без опыта с таким бэк-граундом вдруг запрыгнул на высокое место? Может, он стал известным патриотом Украины и порвал с прошлым? Внес вклад в защиту от агрессии Путина? Но никакой публичной информации о политических взглядах Абрамовского широко не распространялось.

А с кем он на самом деле дружит и кто его поддерживает стало ясно в ноябре 2017-го года.

Абрамовский вместе с народным депутатом Блока Петра Порошенко Олегом Недавой приехал в Павлоград, чтобы поддержать на суде обвиняемого в сепаратизме и участии в террористической организации «ДНР» Белогородского - вот фото и видео с процесса, где возник громкий скандал:

Белогородского партнера которого СБУ считает причастным к преступлениям вначале войны, еще под Славянском, вот выдержка из решения.

Недаву в СМИ называли финансистом также бывшего ближайшего сотрудника Януковича, экс-нардепа Юрия Иванющенко, которого в СМИ называли также «Юрой Енакиевским».

В октябре 2019-го Арамовского назначили заместителем Министра энергетики и экологии, и снова возник вопрос - почему? Ну какое отношение имеет этот человек к энергетике и экологии? Как же Зеленский жалуется на «кадровый голод» - и дает команду фракции голосовать за вообще далекого от экологии человека? Получается, всего полгода в минрегионразвития при Порошенко - это оказалось достаточным для Зеленского, чтобы поставить Абрамовского в министерство, в котором в свое время поживился Злочевский.

И вот человека, известного в интернете прежде всего связями с сепаратистами, который не раскаялся в этом публично и не объяснил свои действия на суде по Белогородскому, назначили на одно из самых коррупционогенных министерств! «Новое лицо»? Ха-ха, конечно, нет. «Опытный управленец»? Ха-ха, конечно, нет. Отраслевой эксперт? Ха-ха, нет. Популярный политик, который усилит Слуг народа накануне местных выборов? Разумеется, нет.

Свое влияние в правительстве усилят те, кто на самом деле завел Абрамовского в правительство и пролоббировал его назначение куда надо. Не буду утверждать, но мне кажется, что это назначение обошлось кому-то гораздо дороже, чем попытка закрыть в НАБУ свое уголовное дело, которую совершил еще один донецкий «приятель» «Енакиевского» - Злочевский. Вот только в чей кабинет занесли за назначение ноу-нема, близкого к депутату БПП, «Енакиевскому», к сепаратистам? Неужели именно так должен подбирать кадры «простой учитель», чтобы жить «как президент»? Это в каком донбасском Кембридже, такого «незаменимого специалиста» нашли ваши «хэд-хантеры», господин президент, чтобы распределять лицензии на нефть, газ, уран, литий, глину, щебень, лес, воду? Ведь не для того, чтобы оставить украинский ильменит под контролем России? Расскажите об этом «профессионале», Владимир Александрович - ведь вы же утвердили Абрамовского, чтобы наполнить государственный бюджет, а не партийную кассу перед местными выборами пополнить деньгами мафии и сепаратистов, ведь правда?

Джерело: блог Юрія Бутусова

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