СБУ знищила осередок ІДІЛ у Києві (фото)

Під час обшуку у членів ІДІЛ вилучено зброю та боєприпаси

До складу організації входили п’ятеро громадян Росії

Служба безпеки України в ході спецоперації у Києві припинила діяльність осередку міжнародної терористичної організації «Ісламська держава». У зловмисників вилучено зброю та боєприпаси, повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що керівником угруповання був один із лідерів ІДІЛ, якого СБУ затримала і екстрадувала до Грузії у травні 2020 року.

За попередніми даними, до складу осередку входило 12 осіб. П'ятеро з них – громадяни РФ, які перебувають у розшуку за злочини у різних країнах світу.

Крім того, зловмисники причетні до фінансування терористичної діяльності бойовиків «Ісламської держави» на території Близького Сходу. Співробітники СБУ задокументували факти їх листування із особами, які перебувають у Сирії та беруть участі у бойових діях.

Для маскування незаконного перебування у столиці нашої держави вони розосередились за окремими адресами у різних районах міста.

Під час 11 обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили:

зброю та набої до неї;

підроблені документи;

засоби зв’язку.

Вилучені предмети направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи із викриття та документування правопорушень проводили співробітники СБУ в Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Як повідомлялося, нещодавно в Харкові затримали 29-річного громадянина Таджикистану, якого розшукував Інтерпол як організатора терористичного угруповання ІДІЛ.

Раніше Пентагон заявив про можливу атаку ІДІЛ по США.