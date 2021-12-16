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    СБУ знищила осередок ІДІЛ у Києві (фото)

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    Під час обшуку у членів ІДІЛ вилучено зброю та боєприпаси - СБУ знищила осередок ІДІЛ у Києві (фото)
    Під час обшуку у членів ІДІЛ вилучено зброю та боєприпаси
    фото: СБУ

    До складу організації входили п’ятеро громадян Росії

    Служба безпеки України в ході спецоперації у Києві припинила діяльність осередку міжнародної терористичної організації «Ісламська держава». У зловмисників вилучено зброю та боєприпаси, повідомляє пресцентр СБУ.

    Встановлено, що керівником угруповання був один із лідерів ІДІЛ, якого СБУ затримала і екстрадувала до Грузії у травні 2020 року.

    За попередніми даними, до складу осередку входило 12 осіб. П'ятеро з них – громадяни РФ, які перебувають у розшуку за злочини у різних країнах світу.

    Крім того, зловмисники причетні до фінансування терористичної діяльності бойовиків «Ісламської держави» на території Близького Сходу. Співробітники СБУ задокументували факти їх листування із особами, які перебувають у Сирії та беруть участі у бойових діях.

    Для маскування незаконного перебування у столиці нашої держави вони розосередились за окремими адресами у різних районах міста.

    Під час 11 обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили:

    • зброю та набої до неї;
    • підроблені документи;
    • засоби зв’язку.

    Вилучені предмети направлено на експертизу.

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    СБУ знищила осередок ІДІЛ у Києві (фото)
    СБУ знищила осередок ІДІЛ у Києві (фото)
    СБУ знищила осередок ІДІЛ у Києві (фото)
    СБУ знищила осередок ІДІЛ у Києві (фото)
    СБУ знищила осередок ІДІЛ у Києві (фото)
    СБУ знищила осередок ІДІЛ у Києві (фото)

    У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

    Заходи із викриття та документування правопорушень проводили співробітники СБУ в Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

    Як повідомлялося, нещодавно в Харкові затримали 29-річного громадянина Таджикистану, якого розшукував Інтерпол як організатора терористичного угруповання ІДІЛ.

    Раніше Пентагон заявив про можливу атаку ІДІЛ по США.

    Теги: ІДІЛ СБУ Київ кримінал тероризм
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    СБУ знищила осередок ІДІЛ у Києві (фото)