У Харкові затримали члена ІДІЛ, якого шукав Інтерпол (відео)

У затриманні члена «Ісламської держави» з Таджикистану в Харкові брали участь спецпризначенці та контррозвідка СБУ

Затриманий організовував відправку бойовиків у Сирію та Ірак

У Харкові затримали 29-річного громадянина Таджикистану, якого розшукував Інтерпол як організатора терористичного угруповання ІДІЛ.

Як повідомлляє Нацполіція, з 4 жовтня чоловіка розшукували правоохоронці Таджикистану за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 (організація злочинного угрупування) Кримінального кодексу Республіки Таджикистан. На його батьківщині затриманому вже обрали запобіжний захід у вигляді арешту.

Поліція проінформувала, що у 2013 році затриманий, перебуваючи у Єгипті, приєднався до терористичних організацій «Ісламська партія Туркестану» та «Ісламська держава Іраку».

У березні 2017 року він зібрав ще кількох громадян Таджикистану в Каїрі, щоб відправити їх для участі у збройному конфлікті у Сирії та Іраку. Ці чоловіки були затримані.

У затриманні громадянина Таджикистану в Харкові брали участь спецпризначенці, контррозвідка СБУ та Державна міграційна служба, йдеться у повідомленні СБУ.

У спецслужбі додали, що чоловік незаконно прибув на територію України у 2021 році, щоб уникнути кримінальної відповідальності – йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

«Наразі вирішується питання щодо застосування до затриманого екстрадиційного арешту, а також перевіряється його причетність до міжнародних терористичних груп, осередки яких можуть функціонувати на території України», – зазначили в СБУ.

До слова, Пентагон заявив про можливу атаку ІДІЛ по США.