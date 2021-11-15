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    У Харкові затримали члена ІДІЛ, якого шукав Інтерпол (відео)

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    У&nbsp;затриманні члена &laquo;Ісламської держави&raquo; з&nbsp;Таджикистану в&nbsp;Харкові брали участь спецпризначенці та контррозвідка СБУ - У Харкові затримали члена ІДІЛ, якого шукав Інтерпол (відео)

    У затриманні члена «Ісламської держави» з Таджикистану в Харкові брали участь спецпризначенці та контррозвідка СБУ

    фото: ssu

    Затриманий організовував відправку бойовиків у Сирію та Ірак

    У Харкові затримали 29-річного громадянина Таджикистану, якого розшукував Інтерпол як організатора терористичного угруповання ІДІЛ.

    Як повідомлляє Нацполіція, з 4 жовтня чоловіка розшукували правоохоронці Таджикистану за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 (організація злочинного угрупування) Кримінального кодексу Республіки Таджикистан. На його батьківщині затриманому вже обрали запобіжний захід у вигляді арешту.

    Поліція проінформувала, що у 2013 році затриманий, перебуваючи у Єгипті, приєднався до терористичних організацій «Ісламська партія Туркестану» та «Ісламська держава Іраку».

    У березні 2017 року він зібрав ще кількох громадян Таджикистану в Каїрі, щоб відправити їх для участі у збройному конфлікті у Сирії та Іраку. Ці чоловіки були затримані.

    У затриманні громадянина Таджикистану в Харкові брали участь спецпризначенці, контррозвідка СБУ та Державна міграційна служба, йдеться у повідомленні СБУ.

    У спецслужбі додали, що чоловік незаконно прибув на територію України у 2021 році, щоб уникнути кримінальної відповідальності – йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

    «Наразі вирішується питання щодо застосування до затриманого екстрадиційного арешту, а також перевіряється його причетність до міжнародних терористичних груп, осередки яких можуть функціонувати на території України», – зазначили в СБУ.

    До слова, Пентагон заявив про можливу атаку ІДІЛ по США.

    Теги: Харків Національна поліція України Ірак ІДІЛ СБУ Інтерпол тероризм Таджикистан Ісламська держава
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    У Харкові затримали члена ІДІЛ, якого шукав Інтерпол (відео)