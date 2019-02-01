Щоб безоплатно віддати в київський дитсадок дитину, її батькам тепер недостатньо працювати у столиці – юрист



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У рішенні Київради не вказано, що діти повинні обов’язково йти у садочок за місцем реєстрації, - юрист

Роль грає не місце роботи, а місце реєстрації батьків

Юрист громадського об’єднання «Батьки SOS» Роман Бондаренко говорить, що для безоплатного перебування дитини у київському дитсадку не достатньо працювати у столиці. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

Бондаренка уточнює, що у положенні Київради не передбачено пріоритетів для тих, хто працює в Києві - грає роль тільки місце реєстрації.

«Навіть якщо громадянин працює у Києві з ранку до ночі, а сам зареєстрований не в столиці, то не має права безоплатно віддати свою дитину в столичний садочок. І не береться до уваги те, що ця людина, працюючи у Києві, платить податки – як у державний, так і місцевий бюджет», - зауважує Бондаренко.

При цьому, юрист підкреслює, що у рішенні Київради не вказано, що діти повинні обов’язково йти у садочок за місцем реєстрації.

«Дитину можуть прийняти в той садочок, куди її хочуть здати батьки, але за умови, що там буде вільне місце. А першочергово – за місцем реєстрації», - зазначає Бондаренко, уточнюючи, на подальше влаштування дитини до школи не впливатиме те, в який садочок вона ходила.

Таким своїм рішенням Київрада, на думку юриста, просто намагається перекласти відповідальність за будівництво садочків на батьків. «Я сподіваюсь, усі ці зміни з вимогою підтвердити місце реєстрації тимчасові, і в Київраді знайдуть більш цивілізований шлях вирішити проблему», - говорить Роман Бондаренко.

Нагадаємо, Київська міська рада з 1 січня запровадила нові правила для перебування у дитячих садочках столиці дітей, які не зареєстровані у місті. Батьки таких дітей тепер повинні платити за перебування їхньої дитини у комунальному садочку Києва, або плату за дитину повинні покривати з бюджету того міста чи села, де вони прописані, адже столична влада відмовляється платити за них.

Безоплатно відвідувати дитсадки можуть також діти, чиї батьки живуть в орендованій квартирі, але договір оренди оформили офіційно.