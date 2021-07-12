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    Щоб не евакуювали. У Києві жінка вилізла на авто (відео)

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    Скріншот із відео - Щоб не евакуювали. У Києві жінка вилізла на авто (відео)
    Скріншот із відео

    Жінка захищала авто собою

    У Києві на Русанівці жінка вилізла на капот автомобіля Hundai, щоб його не забрав евакуатор.

    Відео поширив канал «Київ Сейчас» в Telegram.

    Транспорт мали евакуювати за порушення правил паркування.

    «Водій поставив авто на пішохідному переході і пішов. А жінка оберігала його авто від евакуаторників власним тілом», – йдеться в описі відео.

    Жінка сказала, що водій автомобіля – людина з інвалідністю, і інші «повинні це зрозуміти».

    Однак на авто не помітили наклейки про те, що за кермом авто може бути людина з інвалідністю.

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    Теги: Київ водій транспорт жінка
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    Щоб не евакуювали. У Києві жінка вилізла на авто (відео)