Щоб не евакуювали. У Києві жінка вилізла на авто (відео)
Жінка захищала авто собою
У Києві на Русанівці жінка вилізла на капот автомобіля Hundai, щоб його не забрав евакуатор.
Відео поширив канал «Київ Сейчас» в Telegram.
Транспорт мали евакуювати за порушення правил паркування.
«Водій поставив авто на пішохідному переході і пішов. А жінка оберігала його авто від евакуаторників власним тілом», – йдеться в описі відео.
Жінка сказала, що водій автомобіля – людина з інвалідністю, і інші «повинні це зрозуміти».
Однак на авто не помітили наклейки про те, що за кермом авто може бути людина з інвалідністю.