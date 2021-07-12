Щоб не евакуювали. У Києві жінка вилізла на авто (відео)

Жінка захищала авто собою

У Києві на Русанівці жінка вилізла на капот автомобіля Hundai, щоб його не забрав евакуатор.

Відео поширив канал «Київ Сейчас» в Telegram.

Транспорт мали евакуювати за порушення правил паркування.

«Водій поставив авто на пішохідному переході і пішов. А жінка оберігала його авто від евакуаторників власним тілом», – йдеться в описі відео.

Жінка сказала, що водій автомобіля – людина з інвалідністю, і інші «повинні це зрозуміти».

Однак на авто не помітили наклейки про те, що за кермом авто може бути людина з інвалідністю.

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