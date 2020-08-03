У Києві Mazda на шаленій швидкості протаранила авто: фото, відео



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У Києві Mazda на шаленій швидкості протаранила авто Фото: Вартові.Еспресо

Після зіткнення Mitsubishi відкинуло у відбійник, а Mazda перекинулась

У Деснянському районі столиці Mazda cx7 протаранила Mitsubishi Lancer, у салоні якого знаходилася дитина

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

В Деснянському районі жінка за кермом кросовера відправила у відбійник легковик, в якому їхала сім'я з маленькою дитиною, після чого перекинулась.

Як розповідають свідки пригоди - кросовер Mazda cx7 на добрячій швидкості протаранив в задню частину попутній Mitsubishi Lancer. Після зіткнення Mitsubishi відкинуло у відбійник, а Mazda перекинулась.

В Mitsubishi знаходилась сім'я з маленькою дитиною. Завдяки дитячому кріслу, в якому сиділа дитина - серйозних травм вона не отримала. Проте все ж лікарі «швидкої» госпіталізували маленького пасажира для детального обстеження.

Також була госпіталізована і пасажирка Mitsubishi, мама малюка. Водій, незважаючи на травми, залишився на місці пригоди.

Водійка Mazda від допомоги лікарів відмовилась.

Обставини пригоди з'ясовує слідчо-оперативна група.