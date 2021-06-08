Різанина в центрі Києва: «герой парковки» вдарив ножем водія евакуатора (відео)

Конфлікт стався на пішохідному переході на вул. Шота Руставелі

Водій Lexus утік з місця події, але невдовзі був затриманий поліцією

Сьогодні, 8 червня, на вулиці Шота Руставелі в центрі Києва сталося ножове поранення водія евакуатора. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

Як розповіли очевидці події, на пішохідному переході стояв Lexus. В якийсь момент під’їхав евакуатор, водій попросив кермувальника легковика поїхати з цього місця. Між чоловіками зав’язалась сварка, водій Lexus не хотів покидати своє паркувальне місце. Далі це переросло у штовханину й бійку.

У якийсь момент кермувальник Lexus вдарив ножем водія евакуатора.

Чоловік не отримав серйозних травм, його оглянули медики, до лікарні поки не шпиталізували.

Водій Lexus втік з місця події. Поліція повідомила, що його затримали на бульварі Лесі Українки.